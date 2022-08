Blocco navale: la proposta di Meloni non convince neppure a destra

Il blocco navale si farà oppure no? Come spiegavamo già in un altro articolo, nel programma di governo firmato da Lega, Fdi, Forza Italia e Noi moderati, non c'è traccia della proposta principale di Fratelli d'Italia per impedire nuovi sbarchi e contrastare l'immigrazione in Italia. Si parla invece più genericamente di un "nuovo Patto per la migrazione e l'asilo, con controllo delle frontiere e blocco degli sbarchi per fermare, in accordo con le autorità del nord Africa, la tratta degli esseri umani".

Solo pochi giorni fa Giorgia Meloni ha esposto chiaramente la posizione di Fdi: "Non mi stancherò mai di ribadire che l'unico modo per fermare l'immigrazione clandestina è il blocco navale: una missione europea in accordo con le autorità nordafricane. Solo in questo modo - ha detto - sarà possibile mettere fine alle partenze illegali verso l'Italia e alla tragedia delle morti in mare. È giunto il momento di voltare pagina. Avverrà il 25 settembre se gli italiani ci daranno fiducia". Perché allora il blocco navale non è stato inserito nel programma?

Blocco navale? Salvini: "Non capisco perché puntare su cose mai applicate"

Il sospetto è che nel centrodestra non tutti concordano con la proposta di Meloni. Un sospetto in realtà suffragato dalle parole di Salvini che oggi, rispondendo ad alcuni giornalisti che chiedevano un commento proprio sul blocco navale, è stato piuttosto chiaro:

"I decreti sicurezza - ha detto - possono essere rimessi in vigore adesso e costano zero. Sono già stati approvati e sperimentati e hanno funzionato. Non capisco perché occorra inventarsi robe che non si sono mai applicate". E ancora: "I decreti sicurezza hanno bloccato gli sbarchi, c'è un ministro in carica, la Lamorgese, che non li vuole applicare ma tra un mese, se gli gli italiani sceglieranno la Lega, non sarà più ministro. Quindi, nel primo Consiglio dei Ministri io riporterò i due decreti sicurezza che già hanno funzionato. Il problema è a Lampedusa, a Pantelleria, a Pozzallo, a Ventimiglia, in Calabria, Puglia, Sardegna: c'è un'ondata di sbarchi clandestini come mai negli ultimi anni e non e' sopportabile. La soluzione c'è perché l'abbiamo già sperimentata".

La Lega dunque punta tutto sui decreti sicurezza già introdotti dal governo Conte I e poi riscritti dal Conte II. Tra le misure previste dai decreti voluti a suo tempo da Salvini figurano l’abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari e la possibilità per il ministro dell'Interno di "limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta" di navi nel mare territoriale. A detta di Salvini queste misure avrebbero avuto un impatto molto importante sugli sbarchi, sebbene diversi esperti di immigrazione sostengano che il vero argine all'immigrazione dal nord Africa sia dovuti agli accordi firmati tra il governo italiano e la Libia.

Il candidato di Fdi spiega perché il blocco navale vero e proprio è impraticabile

Come funzionerebbe invece la proposta di Fdi? In un documento pubblicato a marzo 2021 Fratelli d'Italia si legge che il "blocco navale" è una "missione militare europea, realizzata in accordo con le autorità libiche, per impedire ai barconi di immigrati di partire in direzione dell’Italia". Non si tratterebbe però di respingimenti, perché questi avvengono in mare aperto. Fratelli d'Italia preferisce parlare di "interdizione alle partenze fatta in accordo e collaborazione con i libici". Dunque una missione europea che prevederebbe anche il coinvolgimento delle autorità libiche (che del resto già collaborano con il governo italiano).

Sulla fattibilità di un blocco navale vero e proprio, ovvero un'azione di tipo quasi militare per bloccare i barconi, l'ex magistrato Carlo Nordio, candidato proprio con Fdi, è stato chiarissimo: "Il blocco navale è un’espressione politica" ha detto ospite del programma di approfdimento di La7 'La corsa al voto'. "Durante le elezioni - ha aggiunto - si usano queste affermazioni impattanti, è chiaro che il blocco navale inteso come cintura di navi da guerra nel mediterraneo è impraticabile". Cosa fare allora? L'unico soluzione, ha sottolineato l'ex magistrato, è fare "accordi con gli Stati" da cui partono i migranti. "Parlo a favore di un altro schieramento - ha detto ancora -, quando c'era Minniti questa cosa è stata fatta bene".

