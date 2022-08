Bonelli e Fratoianni contesi fra Pd e M5s

Sarà dura che dall’incontro previsto per le 15 di oggi venga fuori un accordo fra Partito Democratico da una parte e Nicola Fratoianni (Sinistra italiana) e Angelo Bonelli (Verdi). Sarà difficile viste le premesse del patto siglato ieri fra Letta, Calenda e Della Vedova. Ma se il segretario nazionale del Pd Letta ha voluto incontrare i due esponenti della sinistra italiana vuol dire che un margine ci sarà pure. Intanto si fa anche il Movimenti 5 Stelle che, dopo essere stato scaricato dal Pd, corteggia la sinistra a sinistra dei democratici.

"Con le persone serie, che vogliono condividere un’agenda sociale ed ecologica con noi c’è sempre la possibilità di dialogare” ha detto Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5Stelle, su un possibile dialogo con Fratoianni e Bonelli. Parole rilanciate da un più esplicito deputato M5s Mario Perantoni: "È la giornata delle scelte per Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni. Sarebbe clamoroso un loro accordo con Calenda, sarebbe incomprensibile e non credibile. Possono però scegliere di lavorare insieme a noi per costruire l’agenda sociale per la transizione ecologica , per la giustizia sociale e la legalità”.

Ma che cosa vogliono fare Fratoianni e Bonelli? Il primo non chiude ma le sue parole sono difficili da conciliare col patto Pd-Azione e Più Europa. "Verificheremo condizioni per fare campagna su nostro programma” ha detto il leader di Si che però poi spiega anche come la sua agenda non sarà mai quella di Draghi: ”Non farò mai campagna elettorale parlando bene del governo di cui sono stato opposizione. Altro che agenda Draghi. Se c'è quello, non ci sono io" e "se qualcuno pensa che l'agenda programmatica della coalizione sia questa, non ci sarà l'alleanza con Sinistra e Verdi. Calenda parli di quel che vuole e vada in pace”. Fratoianni però sottolinea anche le necessità dell'alleanza: "Di fronte a una destra estrema è responsabilità di tutti ricercare fino all'ultimo momento il massimo della convergenza in quella parte della legge elettorale regolata dall'uninominale. Poi serve un programma coraggioso di cambiamento". Per Fratoianni "abbiamo un problema che si chiama “destra” e dobbiamo fare come loro che litigano a morte ma un minuto dopo si siedono e trovano la massima convergenza"."Sarebbe stato giusto - conclude Fratoianni - lavorare a una coalizione larga, partendo dal Conte II. Il dialogo con i Cinque stelle va riaperto".

Bonelli invece sfida Calenda e dice di non capire la mossa del Pd per un semplice fatto, cioè che loro hanno più voti di Calenda. “Perchè Azione, che vale più o meno quanto noi, - ha detto Bonelli - deve pretendere un peso elettorale che non ha?”. Il diritto di tribuna? "È una proposta irricevibile, noi siamo un progetto politico che si sta fortemente radicando e riteniamo di avere più voti dello stesso Calenda". Il punto non è il no agli uninominali, “quell'accordo per noi non è vincolante. E poi se non candidano me e Fratoianni, allora non si candidano nemmeno gli altri: Calenda, Della Vedova, Di Maio, Tabacci e Letta". Per Bonelli "i punti dolenti sono altri: dobbiamo discutere nei contenuti, i nostri li riteniamo fondamentali: contrastare l'emergenza climatica, incentivare l'energia rinnovabile, affermare il no al nucleare e stoppare il rincaro delle bollette". Temi su cui Bonelli è "ottimista", perchè si tratta di temi "sentiti nel Paese" e il Pd "non può rinunciarvi": "la presenza dei Verdi e della sinistra non è ornamentale”. Ma poi "l'accordo tra Pd e Calenda va rinegoziato. Bisogna controbilanciare la nostra presenza: perché Azione, che vale più o meno quanto noi, deve pretendere un peso elettorale che non ha? Non si può trattare Calenda come un bambino viziato che, siccome urla, mamma e papà gli danno tutto".