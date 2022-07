"Tajani lasci stare le scelte di Calenda, noi di Azione possiamo fare il 10%"

"Tajani lasci stare certi discorsi perché molti di noi hanno lasciato Forza Italia perché era Forza Italia a non avere più la scienza di Forza Italia". Ribatte così il deputato Osvaldo Napoli di Azione a quanto detto dal coordinatore nazionale azzurro, che aveva messo in dubbio la coerenza di Carlo Calenda che, a suo dire, aveva definito Carfagna "incompatibile" con Azione. "Non so cosa abbia detto Calenda in passato - continua Napoli - ma posso dire che, essendo uomo molto pragmatico e di qualità, se ha dato il benvenuto a Carfagna e Gelmini, vuol dire che sono estremamente gradite in qualità di donne di altissimo profilo".

Onorevole cosa pensa delle candidature di Gelmini e Carfagna in Azione?

"Sicuramente è un fatto estremamente positivo perché sono donne di grande esperienza e capacità politica e amministrativa. Sono due persone che reputo di grande qualità. Rappresentano un’entrata importante che non può che soddisfare chi sta già dentro Azione".

Nessun mal di pancia per chi arriva all’ultimo e già viene candidato e entra in segreteria?

"A me non risultano anche perché c’è totale fiducia in quello che fa Calenda, il merito di questa crescita anche in termini di comunicazione è merito suo. È ovvio che poi intorno ci siamo tutti noi che lavoriamo sul territorio. Se ci sono dei malcontenti non li conosco ma sarebbero fuori luogo".

Giovanni Toti ha presentato il programma di “Italia al centro” ma anche detto che non capisce cosa vuole fare Calenda. È possibile una alleanza.

"Le alleanze si stanno guardando in questi giorni e le varie alleanze non possono solo avvenire su base programmatica. Non dobbiamo trovarci alleati e dopo bisticciare quindi, più che nomi, è importante il programma. Sulla base di un programma credo che in politica non si dica mai di no ad un colloquio o un confronto. Poi è ovvio che su tutto ci deve essere una analisi e una sintesi".

Cosa ne pensa della possibile alleanza con il Pd?

"Non sono contrario. Io dico che è da valutare sulla base del programma e delle alleanze".

Azione dove può arrivare?

"Secondo me da solo può fare risultato e a mio giudizio può arrivare benissimo al 10%".