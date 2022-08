Il programma politico di Calenda e Renzi per le elezioni: i punti

Carlo Calenda e Matteo Renzi hanno un programma elettorale per le prossime elezioni del 25 settembre 2022? I loro partiti, Azione e Italia Viva, hanno sottoscritto un patto, rappresentato dal motto "Italia sul serio". Il programma si sviluppa in sessantotto pagine basate principalmente sull'agenda Draghi e suddivise per venti "ambiti della vita pubblica". Come si legge nella premessa, Azione e Italia Viva propongono "un ampio spettro di riforme radicali in ogni dimensione del nostro stare insieme: dal funzionamento delle istituzioni repubblicane al settore formativo, dal funzionamento dei mercati alla Pubblica Amministrazione, dal fisco alla giustizia". La base è l’attuazione “senza se e senza ma” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: vediamo quali sono i punti del programma elettorale di Azione e Italia Viva, i partiti politici di Carlo Calenda e Matteo Renzi.

I punti del programma elettorale di Azione e Italia Viva

Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi propongono un programma elettorale con tre obiettivi

generali:

Favorire una crescita economica inclusiva e sostenibile;

Allargare le opportunità per tutti;

Semplificare radicalmente la vita ai cittadini.

Ill punto di riferimento fondamentale è l’attuazione “senza se e senza ma” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definito "non solo il più ambizioso programma di modernizzazione che il nostro Paese abbia mai visto, ma è anche l’occasione – se ben gestito – di far avanzare l’integrazione europea lungo le dimensioni che sono necessarie per rendere l’Europa la protagonista di questo secolo" si legge nella premessa. Di seguito, tutti i punti programmatici individuati nel testo integrale del programma elettorale di Azione e Italia Viva.