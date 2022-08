Calenda rompe il patto con Letta e si sfascia il fronte del centrosinistra

"Non mi sento a mio agio, non c'è dentro coraggio, bellezza, serietà e amore a fare politica così, ho quindi comunicato ai vertici del Pd che non intendo andare avanti con questa alleanza. L'ho detto poco fa a Franceschini. È una delle decisioni più sofferte che ho preso da quando sono in politica". Così il leader di Azione Carlo Calenda rompe l'alleanza con il Partito democratico, dopo aver sottoscritto il patto pochi giorni fa con il segretario nazionale democratico Enrico Letta e Benedetto Della Vedova di Più Europa. Si spacca così il fronte del centrosinistra dove, fin da subito era stato escluso il Movimento 5 Stelle. Ora, dopo l'accordo di ieri tra Pd e sinistra rossoverde, Calenda non ci sta e si fa da parte lui, spiegando come Letta se lo doveva aspettare perché "Letta lo sapeva ieri cosa sarebbe accaduto" ha ribadito Calenda.

Ci sarà anche da capire che cosa farà Più Europa perchè, se da una parte sono uniti con Azione alle elezioni, dalle parti di Emma Bonino, poche ore, fa era stato diffuso un comunicato in cui si spiegava come non ci fossero ripensamenti sull'alleanza con i democratici. Ora con Calenda che torna da solo e disposto anche raccogliere le firme per candidarsi, si ripropone come naturale una interlocuzione con Renzi. "Renzi non l'ho sentito, penso che ci parlerò, ma chiederò un passo di idealità molto forte. Non ho ricevuto nessun segnale da Renzi, da Italia viva negli ultimi due giorni ho ricevuto una quantità di contumelie mai ricevute prima".

La reazione di Enrico Letta

"Ho ascoltato Carlo Calenda. Mi pare da tutto quel che ha detto che l'unico alleato possibile per Calenda sia Calenda. Noi andiamo avanti nell'interesse dell'Italia". Lo scrive su Twitter il segretario del Pd Enrico Letta, commentando lo strappo di Carlo Calenda, che gli risponde al tweet dicendo "No, eri tu", intendendo come l'unico suo alleato poteva essere il Partito democratico e non altri, come Bonelli e Fratoianni appunto.

Le reazioni sugli altri fronti politici

Il presidente della Liguria e di Italia al centro Giovanni Toti twitta: “Sinistra sì.. sinistra boh… sinistra no! Questo sì che è decisionismo! Quasi una scelta al giorno, una diversa dall'altra. Gli italiani non meritano questi balletti, meritano coerenza, concretezza e responsabilità. Noi del centro, quello vero, siamo concentrati sui nostri obiettivi a prescindere dagli umori, dalle minoranze rumorose e dai social. Lo abbiamo dimostrato in Liguria, lo dimostreremo in tutta Italia”.