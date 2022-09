Eletto alla Camera Calogero Pisano: il deputato che aveva inneggiato a Hitler

Calogero Pisano è stato eletto alla Camera, nel collegio uninominale di Agrigento. Il candidato di centrodestra e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia è stato al centro di polemiche a pochi giorni dalle elezioni quando è emerso che il politico in passato avesse pubblicato alcuni post sui social con parole di apprezzamento per Adolf Hitler, oltre che di sostegno per Vladimir Putin.

Fratelli d’Italia ha già chiarito: ”Non è gradito. Per ora non è un nostro deputato. Né può iscriversi al gruppo di Fdi alla Camera". A dirlo è Giampiero Cannella, commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia, ricordando che Pisano “è stato deferito al collegio di garanzia e in attesa della decisione non può iscriversi al partito”. Dunque se Pisano dovesse entrare in Parlamento, non potrebbe comunque far parte del gruppo parlamentare di Fdi.

"W tutti i camerati d'Italia", scriveva nel 2016 e, in passato, avrebbe scritto sui social parole di apprezzamento per Adolf Hitler, oltre che di sostegno per Vladimir Putin. Pisano è stato sospeso "con effetto immediato" da tutti gli incarichi nel partito guidato da Giorgia Meloni, dopo che erano arrivate le proteste, fra le altre, della comunità ebraica di Roma. A rilanciare la polemica era stato il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano: "Hitler un grande statista. 'Io sto con Putin'. A dirlo è un candidato di Meloni alla Camera ad Agrigento, parte del mio stesso collegio. Cosa diranno, ora? È goliardia? La fiamma nel simbolo, i fascisti in lista… È proprio vero, 'le radici profonde non gelano mai'", aveva scritto Provenzano su Twitter, portando alla luce il caso.