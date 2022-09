Elezioni 25 settembre: chi sono i candidati nel tuo collegio

Domenica 25 settembre gli italiani votano per eleggere deputati e senatori. Si vota alle 7 alle 23. Gli elettori sono 50.869.304, di cui 4.741.790 all’estero. I diciottenni per la prima volta, dopo la modifica dell’articolo 58 della Costituzione, votano non solo per la Camera ma anche per il Senato.

Gli elettori ricevono due schede: una gialla e una rosa. In Sicilia ne sarà consegnata una terza, perché si vota anche per eleggere il presidente della Regione.

Per sapere chi sono i candidati nel proprio collegio sul sito del ministero dell'Interno è stata attivata la funzione "Cerca il tuo collegio e i tuoi candidati". Da qui si accede alla lista con i nomi dei candidati dei collegi di Camera e Senato.

Si inserisce prima il Comune di riferimento. Poi compare un secondo campo da compilare e si deve inserire il numero della sezione, che si può trova sulla tessera elettorale (Per sapere come ottenere il duplicato leggi qui)

Una volta digitata la sezione, compaiono le altre informazioni: indirizzo del seggio ed elenchi dei candidati per Camera e Senato nei collegi. (In basso un esempio relativo a una sezione di Roma).

Si vota con il Rosatellum. E' un sistema misto tra proporzionale e maggioritario. Parte dei seggi è assegnata con i voti ottenuti nei collegi uninominali con calcolo maggioritario: ogni partito o coalizione presenta un solo candidato e viene eletto il più votato di tutti. I seggi restanti sono spartiti con le preferenze che risultano dai collegi plurinominali, in cui viene eletto un numero di candidati proporzionale ai voti ricevuti da ogni lista o coalizione.