Elezioni politiche 2022: le sfide dei collegi uninominali

Le elezioni politiche che si voteranno il prossimo 25 settembre 2022 prevedono che un terzo circa del Parlamento sia deciso attraverso un sistema maggioritario, in cui i seggi si decideranno con sistema uninominale. Ciò significa che ogni partito (che si presenterà da solo) e ogni coalizione sarà rappresentato da un solo candidato. Uno contro uno e entra in Parlamento solo il candidato che ha preso più voti. Ecco perché è interessante vedere chi saranno i candidati nei collegi uninominali e chi saranno coloro che si fronteggeranno nelle varie circoscrizioni uninominali.

A Firenze per il Senato è già sfida fra Ilaria Cucchi, per l’Alleanza verdi sinistra e Matteo Renzi per Azione-Italia Viva. Ilaria Cucchi sarà candidata nel collegio uninominale del Senato di Firenze dunque e Aboubakar Soumahoro, l’altro candidato a sorpresa della sinistra rossoverde, al collegio uninominale della Camera di Modena. Entrambi saranno anche alla guida di liste in quota proporzionale in più di un collegio plurinominale. Nel capoluogo toscano per il Senato non mancherà Matteo Renzi, che dunque sfida Ilaria Cucchi.

Renzi però non sarà solo in Toscana. L’ex presidente del consiglio sarà capolista al Senato nel proporzionale a Milano. Forse sarà capolista anche a Monza, dove c’è un altro big: Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia sarà candidato al Senato nel collegio uninominale di Monza, città dove ha portato la squadra di calcio a conquistare la serie A. Questo oltre alle candidature come capolista, che dovrebbe essere in cinque regioni. Dunque in Lombardia Renzi se la dovrà vedere anche con Berlusconi.

A Milano ci sarà anche Maria Stella Gelmini, data per certa nel proporzionale alla Camera, sia nel capoluogo lombardo che nella sua Brescia. A Milano a contenderle il primo posto potrebbe esserci il deputato Enrico Costa. E resta l'incognita della possibile candidatura dell'ex sindaco Gabriele Albertini.

In tutto questo il segretario di Sinistra italiana Nicola Fratoianni e il co portavoce dei verdi Angelo Bonelli hanno già detto che saranno candidati al proporzionale e probabilmente fuori dalle grandi città: ”Io e Nicola saremo sicuramente sul proporzionale in posti di frontiera per ribaltare l'idea che i leader debbano stare nelle grandi città: ci sono anche le periferie del nostro Paese che hanno bisogno di recuperare dignità politica”.

A Roma è sfida fra ex alleati. Carlo Calenda sfida Emma Bonino, candidata con Più Europa. I due ex alleati si scontreranno nel collegio del Senato di Roma centro. E il duello si fa subito molto acceso visto che se ne sono dette di tutti i colori. Anzi forse è stata Bonino a dirne di più all'indirizzo di Calenda, che ha sempre incassato senza mai rispondere. "Sono contento di fare un confronto con lei. - ha detto il leader di Azione - Abbiamo fatto un tratto di strada insieme dopodiché non l’ho più capita. Non penso sia negativo averla in Parlamento, quello che spero è che la smetta di insultarmi. Dobbiamo entrambi rappresentare Roma, confrontiamoci su questo".