Tutti i candidati alle elezioni del 25 settembre

Nomi già conosciuti e new entry, ritorni e conferme: i partiti hanno consegnato le liste con tutti i nomi dei candidati alle elezioni politiche previste per il prossimo 25 settembre. Gli elenchi presentati dalle forze politiche contengono i nominativi dei candidati nei collegi uninominali per l’elezione della Camera e del Senato, determinati con il decreto legislativo numero 177 del 23 dicembre 2020. Gli elettori potranno scegliere tra i seguenti candidature di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Partito Democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, +Europa, Movimento 5 Stelle, Azione/Italia Viva, "Noi moderati" e degli altri partiti.

Le liste e i candidati sono suddivise per collegi uninominali (di coalizione), collegi plurinominali (di lista) e circoscrizione Estero. La legge elettorale con cui si vota si chiama Rosatellum: distribuisce un terzo di eletti nei collegi uninominali (metodo maggioritario, viene eletto il candidato della coalizione che prende più voti) e due terzi al plurinominale (metodo proporzionale, il numero di eletti dipende dai risultati di lista).

Elezioni, tutti i candidati partito per partito

Berlusconi, leader di Forza Italia, sarà capolista in Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia, oltre all’uninominale di Monza, mentre l'ex presidente del parlamento Europeo Antonio Tajani sarà candidato nel collegio uninominale di Velletri. Per quanto riguarda Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni correrà all’uninominale de L’Aquila, mentre Vittorio Sgarbi è schierato a Bologna. Salvini sarà capolista per la Lega per il proporzionale di Senato e Camera, in Basilicata. Per il Pd, Letta capolista nella circoscrizione di Milano e Monza, mentre nel Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte è candidato in quattro regioni. Ecco di seguito l'elenco completo dei candidati: