Tutti i candidati di Fratelli d'Italia alle elezioni del 25 settembre

Fratelli d'Italia, come gli altri partiti del centrodestra, sta definendo le liste da presentare le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. La lista definitiva del partito di Giorgia Meloni è attesa a breve: la consegna dovrà essere effettuata entro le 20 di oggi, lunedì 22 agosto 2022.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista dei candidati di Fratelli d'Italia

I nomi dei candidati saranno ufficializzati entro le 20 di oggi lunedì 22 agosto.

Secondo quanto si apprende la formazione di centrodestra ha scelto i suoi campioni da contrapporre nelle sfide dei collegi uninominali: Meloni correrà all’uninominale de L’Aquila, mentre Vittorio Sgarbi è schierato a Bologna contro Casini. A Latina, fortino della destra, ci sarà la giovane consigliera regionale Chiara Colosimo. Fabio Rampelli sarà all’uninominale di Tor Bella Monaca, periferia romana.

Candidati con Fratelli d'Italia saranno anche Gianfranco Rotondi, Carlo Nordio, Giulio Tremonti, Giulio Terzi di Sant’Agata, Marcello Pera, Roberto Menia, Antonio Guidi ed Eugenia Roccella. Maurizio Leo è in pole per un ministero economico. In lista anche ’ex prefetto di Roma Giuseppe Pecoraro e il governatore uscente della Sicilia, Nello Musumeci ed Elisabetta Gardini. Prestate alla politica anche due ex sciatrici: Barbara Merlin e Lara Magoni. C'è il nipote di Guido Crosetto, Giovanni, consigliere comunale a Torino, e Andrea Tremaglia, militante e nipote di Mirko. A Roma ci sarà Ester Mieli, ex portavoce della Comunità ebraica di Roma e di Alemanno. Mentre a Torino fa discutere la candidatura di Fabrizio Comba, ex console onorario della Bielorussia.

I candidati scelti per i collegi uninominali dalla coalizione di centrodestra sono i seguenti. In Campania al Senato: Giovanna Petrenga (Caserta), Giulia Cosenza (Benevento), Antonio Iannone (Salerno), Elena Scarlato (Giugliano), Stefano Caldoro (Napoli Fuorigrotta), Pina Castiello (Torre del Greco), Claudio Barbaro (Acerra). Alla Camera Domenico Brescia, Mariarosaria Rossi, Giuseppe Pecoraro, Monica Maisto, M. Concetta Donnarumma, Marta Schifone, Annarita Patriarca. In Campania 2 spazio a Gimmy Cangiano, Carmen Letizia Giorgianni, Francesco Maria Rubano, Gianfranco Rotondi, Imma Vietri, Attilio Pierro, Giuseppe Bicchielli.

Campania

Sarà Marcello Pera, presidente del Senato dal 2001 al 2006, capolista al Senato per Fratelli d'Italia nel collegio Campania 1 mentre nel collegio Campania 2 tocca a Giovanna Patrenga. Tre i collegi della Camera in cui capolista è Marta Schifone: Campania 1-01 e 1-02 e Campania 2-01 (province di Caserta e Benevento).

Tutti i candidati di Fratelli d'Italia alla Camera sono: Campania 1-01 Marta Schifone, Michele Schiano di Visconti, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 1-02 Marta Schifone, Luca Scancariello, Imma Vietri, Giovanni Russo; Campania 2-01 Marta Schifone, Marco Cerreto, Eleonora Pace, Vincenzo Pagano; Campania 2-02 Edmondo Cirielli, Eleonora Pace, Nunzio Carpentieri, Luisa Maiuri. Al Senato, per il collegio Campania 01 ci sono Marcello Pera, Giovanna Petrenga, Sergio Rastrelli, Gabriella Peluso; per Campania 02 Giovanna Petrenga, Domenico Matera, Elena Scarlato, Giuseppe Fabbricatore.

Trentino-Alto Adige

Fratelli d'Italia in Trentino-Alto Adige conferma l'ex senatore trentino Andrea de Bertoldi alla Camera nel collegio di Trento. Per l'uninominale alla Camera si presentano Alessia Ambrosi, consigliera provinciale di Trento, Marco Galateo, coordinatore provinciale di Bolzano di Fratelli d'Italia e Francesca Gerosa, presidente Itea di Trento