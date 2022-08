Tutti i candidati di Forza Italia alle elezioni del 25 settembre

Il tempo sta per scadere e Forza Italia deve ancora definire gli ultimi nomi, Il partito di Silvio Berlusconi, così come gli altri, avrà tempo fino alle 20 di oggi, lunedì 22 agosto, per presentare le liste in vista delle elezioni politiche del 25 settembre. L'elenco ufficiale di tutti i candidati di Forza Italia è atteso nelle prossime ore.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista dei candidati di Forza Italia

I nomi dei candidati saranno ufficializzati entro le 20 di oggi lunedì 22 agosto. Tra i nomi a sorpresa ci dovrebbe essere quello del presidente della Lazio, Claudio Lotito, mentre resta da definire lo scontro interno tra la presidente del Senato Elisabetta Casellati e la capogruppo Anna Maria Bernini.

Secondo quanto si apprende Berlusconi correrà da capolista in Piemonte, Lazio, Campania e Lombardia, oltre all’uninominale di Monza. L'ex presidente del parlamento Europeo Antonio Tajani sarà candidato nel collegio uninominale di Velletri. La presidente del senato Elisabetta Casellati rimarrà paracadutata in Basilicata. Il presidente della Lazio Claudio Lotito sarà all’uninominale del Molise per il Senato. Alessandro Cattaneo correrà nella sua Pavia. Nelle liste anche Rita Dalla Chiesa e l’imprenditore Maurizio Casasco (pmi) a Brescia.

I candidati scelti per i collegi uninominali dalla coalizione di centrodestra sono i seguenti. In Campania al Senato: Giovanna Petrenga (Caserta), Giulia Cosenza (Benevento), Antonio Iannone (Salerno), Elena Scarlato (Giugliano), Stefano Caldoro (Napoli Fuorigrotta), Pina Castiello (Torre del Greco), Claudio Barbaro (Acerra). Alla Camera Domenico Brescia, Mariarosaria Rossi, Giuseppe Pecoraro, Monica Maisto, M. Concetta Donnarumma, Marta Schifone, Annarita Patriarca. In Campania 2 spazio a Gimmy Cangiano, Carmen Letizia Giorgianni, Francesco Maria Rubano, Gianfranco Rotondi, Imma Vietri, Attilio Pierro, Giuseppe Bicchielli.

Piemonte

Forza Italia piemontese ha presentato questa mattina in tribunale a Torino le liste dei candidati alle prossime elezioni politiche. "Il presidente Berlusconi ha scelto di correre in Piemonte, per il proporzionale del Senato", ha annunciato il coordinatore regionale di Forza Italia Paolo Zangrillo con i vice coordinatori Roberto Pella, Roberto Rosso e Diego Sozzani. "Siamo onorati di questa scelta che premia il lavoro svolto in questi ultimi anni da tutti gli onorevoli, dirigenti, quadri eletti e simpatizzanti piemontesi ma che soprattutto mette al centro della politica la nostra regione, le nostre famiglie e le nostre imprese - aggiungono - insieme al presidente Berlusconi siamo pronti a scrivere nuovamente una pagina importante della storia dell’Italia portando in Parlamento i nostri valori popolari e liberali".

Nel collegio 1 del proporzionale della Camera su Piemonte 1 sono in lista Claudia Porchietto, Carlo Giacometto, Alessandra Biletta e Ludovico Seppilli. Nel collegio 2 Gilberto Pichetto, Virginia Tiraboschi, Paolo Ruzzola, Maria Grazia Bigliotto. Sul Piemonte 2 nel collegio 1 del plurinominale della Camera Mirella Cristina, Roberto Cota, Annalisa Beccaria e Antonio Prencipe. Sul collegio 2 Roberto Pella, Matilde Siracusano, Marco Perosino e Maria Rosa Porta. Al Senato sul Piemonte 1 Maria Rizzotti, Andrea Tronzano, Clara Marta e Mauro Fava. Sul Piemonte 2 Silvio Berlusconi, Licia Ronzulli, Roberto Rosso e Franca Roso. Nei collegi uninominali del Piemonte gli azzurri candidati per la coalizione di centro destra sono Roberto Pella a Moncalieri e Paolo Zangrillo ad Alessandria.

Calabria

Chiuse le liste di Fi in Calabria. Sarà capolista al Senato nel proporzionale Mario Occhiuto, fratello del governatore Roberto ed ex sindaco di Cosenza, seguito dalla deputata Maria Tripodi e dal consigliere regionale Giacomo Crinò. Giuseppe Mangiavalori, attuale coordinatore regionale del partito, correrà in un seggio sicuro come capolista alla Camera: dietro di lui Fulvia Caligiuri, che 'trasloca' da palazzo Madama a Montecitorio; Sergio Torromino. Francesco Cannizzaro, responsabile del Sud e coordinatore provinciale a Reggio Calabria, si presenterà nel collegio uninominale Reggio-Locri della Camera. Il capogruppo in Consiglio regionale, Giovanni Arruzzolo, considerato fedelissimo di Cannizzaro, correrà nel maggioritario di Piana-Vibo.

Abruzzo

Il coordinatore regionale di Forza Italia, il senatore Nazario Pagano, ha depositato questa mattina alla Corte d'Appello dell'Aquila l'elenco dei candidati dei collegi plurinominali in Abruzzo per le prossime elezioni politiche. Per la Camera:

Francesca Persia;

Nazario Pagano;

Angelo Simone Angelosante;

Consuelo Di Martino.

Per il Senato:

Lorenzo Sospiri;

Maria Luisa Ianni;

Daniele D'Amario.

Umbria

Raffaele Nevi candidato per la Camera nel collegio uninominale della provincia di Terni, Fiammetta Modena capolista nel plurinominale del Senato e Catia Polidori alla Camera. Tutti già parlamentari nell'attuale legislatura.