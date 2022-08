Tutti i candidati di Impegno Civico alle elezioni del 25 settembre

Entro Lunedì 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre: le formazioni sono quasi completamente definite così come le sfide nei vari collegi uninomanali. Qui l'elenco di tutti i candidati di Impegno Civico, la nuova formazione dell'ex M5s Luigi Di Maio. L'attuale ministro degli esteri insieme ad altri ex 5 stelle si presenta alle elezioni con un nuovo partito fondato insieme a Bruno Tabacci in alleanza elettorale con il centrosinistra "Italia democratica e progressista" insieme a Pd, Articolo 1, Sinistra Italiana e Verdi, Demos, Partito Socialista.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista dei candidati di Impegno Civico

I nomi dei candidati saranno ufficializzati entro le 20:00 di oggi lunedì 22 agosto.

Collegi uninominali

Secondo quanto si apprende la formazione di centrosinistra ha scelto i suoi campioni da contrapporre nelle sfide dei collegi uninominali: Luigi Di Maio correrà alla Camera, all’uninominale di Napoli-Fuorigrotta; l’ex ministro Vincenzo Spadafora sarà invece a Napoli-Casoria; l’ex capogruppo M5S, Davide Crippa, correrà all’uninominale di Giugliano, sempre in Campania; Lucia Azzolina sarà a Siracusa. Bruno Tabacci sarà candidato all’uninominale di Milano-Loreto, per Montecitorio.

Liste proporzionali

Nessun uninominale per la viceministra dell’Economia, Laura Castelli, che correrà al proporzionale.