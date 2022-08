Tutti i candidati di Italia Viva alle elezioni del 25 settembre

Entro Lunedì 22 agosto i partiti dovranno presentare le liste da presentare alle elezioni politiche del 25 settembre: le formazioni sono quasi completamente definite così come le sfide nei vari collegi uninomanali. Qui l'elenco di tutti i candidati del partito di Matteo Renzi Italia Viva che si presenta alle elezioni come alleanza di centro insieme a Azione di Carlo Calenda.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista dei candidati di Italia Viva

I nomi dei candidati saranno ufficializzati entro le 20:00 di oggi lunedì 22 agosto. Secondo quanto si apprende Matteo Renzi correrà al Senato a Milano, Brescia e in Toscana; Maria Elena Boschi sarà capolista in Calabria, alla Camera. Teresa Bellanova capolista al senato in Puglia dove invece -a suggellare il patto Azione-Italia Viva - sarà Mara Carfagna capolista in tutti i collegi plurinominali della Camera. Il senatore Davide Faraone sarà capolista della lista Azione-Italia Viva Calenda nel collegio di Palermo e a Gela, Agrigento e Marsala. Lucia Annibali candidata a Firenze

I candidati regione per regione