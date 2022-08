Tutti i candidati della Lega alle elezioni del 25 settembre

Entro le 20 tutti i partiti dovranno presentare le liste dei candidati alle elezioni del 25 settembre. Tutto definito o quasi per la Lega di Matteo Salvini, che ha già definito i nomi per i collegi uninominali sia alla Camera che al Senato. L'elenco definitivo dei canditati della Lega alle prossime elezioni verrà ufficializzato entro le 20.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista dei candidati della Lega

I nomi dei candidati saranno ufficializzati entro le 20 di oggi lunedì 22 agosto.

Il segretario della Lega, Matteo Salvini, ed il senatore Pasquale Pepe, sindaco di Tolve (Potenza), saranno i due capilista per il proporzionale di Senato e Camera, in Basilicata, per la Lega. Al proporzionale per la Lega, dopo Pepe, saranno candidati l'assessore alle infrastrutture della Regione Basilicata, Donatella Merra, ed il consigliere regionale Pasquale Cariello (supplenti, Francesco Fanelli, Lorita Agresti e Massimo Zullino). Al Senato è la consigliera del Comune di Potenza, Stefania Polese.

I candidati scelti per i collegi uninominali dalla coalizione di centrodestra sono i seguenti. In Campania al Senato: Giovanna Petrenga (Caserta), Giulia Cosenza (Benevento), Antonio Iannone (Salerno), Elena Scarlato (Giugliano), Stefano Caldoro (Napoli Fuorigrotta), Pina Castiello (Torre del Greco), Claudio Barbaro (Acerra). Alla Camera Domenico Brescia, Mariarosaria Rossi, Giuseppe Pecoraro, Monica Maisto, M. Concetta Donnarumma, Marta Schifone, Annarita Patriarca. In Campania 2 spazio a Gimmy Cangiano, Carmen Letizia Giorgianni, Francesco Maria Rubano, Gianfranco Rotondi, Imma Vietri, Attilio Pierro, Giuseppe Bicchielli.

Collegi uninominali: Camera e Senato

Per quanto riguarda la corsa per uno scranno a Montecitorio molti i big, a cominciare da Giancarlo Giorgetti, candidati nel collegio uninominale della Lombardia. Insieme a numero due del Caroccio ci sono anche Laura Ravetto, Andrea Crippa, Stefano Candiani, Nicola Molteni Rebecca Frassini, Simona Bordonali, Silvana Comaroli e Andrea Dara. In Piemonte Elena Maccanti, Alessandro Vigna, Alberto Luigi Gusmeroli e Riccardo Molinari. In Liguria Edoardo Rixi.

In Trentino Aldo Adige Vanessa Cattoi e Sabrina Adami. In Veneto Giorgia Andreuzza, Dimitri Coin, Ingrid Bisa, Alberto Stefani, Massimo Bitonci e Lorenzo Fontana. In Friuli Venezia Giulia Vannia Gava e Massimiliano Panizzut. In Emilia Romagna Jacopo Morrone, Laura Cavandoli e Benedetta Fiorini. In Toscana Elisa Montemagni, Tiziana Nisini e Edoardo Ziello. Nelle Marche Giorgia Latini e Mirco Carloni. In Umbria Virginio Caparvi. Nel Lazio Simonetta Matone, Federico Freni e Nicola Ottaviani. In Campania Tina Donnarumma e Attilio Pierro. In Abruzzo Alberto Bagnai, in Puglia Davide Bellomo e Rossano Sasso. In Calabria va Domenico Furgiuele. In Sicilia Valeria Sudano e Antonino Minardo. In Sardegna Dario Giagoni.

Ecco invece i nomi in corsa in Senato. In Piemonte Marzia Casolati (Torino città) e Giorgio Bergesio (Cuneo). In Liguria Stefania Pucciarelli (La Spezia). In Lombardia Massimiliano Romeo (Varese), Maria Cristina Cantù (Milano), Gian Marco Centinaio (Pavia), Daisy Pirovano (Bergamo) e Stefano Borghesi (Brescia). In Veneto Mara Bizzotto (Vicenza) e Paolo Tosato (Verona). In Valle d'Aosta Nicoletta Spelgatti. In Trentino Alto Adige Martina Loss (Trento), Elena Testor (Valsugana), Maurizio Bosatra (Bolzano) e Rita Mattei (Merano). In Emilia Romagna Elena Murelli (Piacenza-Parma). In Toscana Manfredi Potenti (Livorno). Nel Lazio Giulia Bongiorno (Roma Est) e Claudio Durigon (Viterbo). In Campania Pina Castiello (Napoli). In Puglia Roberto Marti (Lecce). In Calabria Tilde Minasi (Reggio Calabria). In Sicilia Mario Barbuto (Palermo).

Umbria

All'uninominale alla Camera, per il collegio nord, il candidato è il segretario regionale, Virginio Caparvi. Al plurinominale, invece, la capolista è Valeria Alessandrini, seguita da Simone Pillon, Maria Cristina Canuti e Federico Brizi. Al Senato, la Lega schiera Luca Briziarelli e Francesca Mele. L'altro parlamentare leghista uscente, Riccardo Marchetti, sarà invece candidato nelle Marche, dove ricopre anche il ruolo di commissario del partito.