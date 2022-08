Tutti i candidati di "Noi moderati" alle elezioni del 25 settembre

Tra le liste per le elezioni del prossimo 25 settembre da consegnare entro le 20 di oggi, lunedì 22 agosto, c'è anche "Noi moderati", la lista unica che raggruppa i quattro partiti più piccoli del centrodestra: Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l'Italia. L'elenco ufficiale dovrebbe arrivare nelle prossime ore.

++ articolo in aggiornamento ++

La lista di "Noi moderati"

La lista completa dei candidati di Noi moderat dovrebbe arrivare nel pomeriggio, dopo le ore 15.

Alla Corte d'appello del tribunale di Milano ha depositato le liste in vista delle elezioni del 25 settembre anche Noi moderati, un'alleanza di partiti del centrodestra che riunisce Udc, Coraggio Italia, Italia al centro e Noi con l'Italia. Al Senato e' candidato anche Vittorio Sgarbi come capolista al collegio Lombardia 1, mentre Raffaele Cattaneo, attuale assessore regionale all'Ambiente corre a Senato come capolista Lombardia 1 e al Lombardia 3 c'è Mariateresa Vivaldini. Maurizio Lupi, leader di Noi con l'Italia, corre all'uninominale del Senato a Lecco. Capolista per la Camera in Lombardia 1 è Mariangela Paladino, in Lombardia 2 Carlo Pietro Baroni, in Lombardia 3 Fabiola Bologna, in Lombardia 4 Antonio Saccone, senatore dell'Udc. "La notizia è che Vittorio Sgarbi ha aderito a Noi moderati - ha spiegato Maurizio Lupi al telefono con i cronisti -, una lista che mette insieme responsabilità, capacità e competenze e la presenza culturale di Vittorio".