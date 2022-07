Il centrosinistra di Letta può ancora vincere le elezioni del 25 settembre?

Se a destra le cose sono "fatte e finite", nel centrosinistra la ripartizione dei collegi è ancora molto al di là da venire. La lunga corsa verso il 25 settembre non sembra essere iniziata con il piede giusto. Non c'è infatti ancora nemmeno un accordo sui confini della coalizione che il segretario del Pd Enrico Letta sta faticosamente cercando di mettere in piedi, dopo aver rotto con il Movimento 5 stelle (non si torna indietro, pare). A destra il lungo vertice di mercoledì sera ha portato addirittura a numeri precisi: 98 candidature a FdI, 70 alla Lega, 42 a Forza Italia e 11 ai "piccoli" centristi di Maurizio Lupi, Luigi Brugnaro e Federico Cesa. "Noi rappresentiamo il 50% della coalizione e 98 candidature sono circa il 43% - dice Ignazio La Russa, che conduce la trattativa per FdI -. Ci siamo generosamente fatti carico dei centristi". La proporzione sarà rispettata anche per quanto riguarda i collegi considerati sicuri, anche se per le singole candidature sarà valutato il peso territoriale dei partiti: la Lega non sarà fagocitata al Nord, in pratica. Nel centrosinistra, invece, è nebbia fitta. Non solo non ci sono bozze di spartizioni dei collegi, non si sa nemmeno chi ci sarà in coalizione.

Cosa sta succedendo nel centrosinistra

Buonsenso consiglierebbe al centrosinistra di accelerare, perché mancano meno di due mesi al voto, ma ci sono molti nodi ancora da sciogliere. Il primo scoglio è quale perimetro dare alla coalizione. C'è Carlo Calenda (a cui i sondaggi attribuiscono un 5 per cento che secondo alcuni esperti potrebbe essere addirittura una sottostima), che nicchia. Per ora ha commissionato un super sondaggio tutto suo per capire cosa deve fare: alleanza tecnica col Pd o andare da solo? Letta ci punta forte su Calenda, e le interlocuzioni con Benedetto Della Vedova, il riferimento di +Europa con cui Azione è federata, sono costanti. "Non ho problemi a lavorare con Letta, anzi, però imbarca personalità che l’Agenda Draghi non l’hanno mai votata, tipo Bonelli e Fratoianni - dice Calenda - Vedrà che cercheranno di recuperare il rapporto coi Cinquestelle, che per me sono semprestati veleno". Ha un dubbio l'ex manager: se accetta l’intesa con il Pd, quei sondaggi che lo spingono verso il 6, forse il 7 per cento saranno confermati o invece cominceranno a calare, in quanto l’elettorato che vuole un’alternativa a Forza Italia si sentirà deluso da una scelta che arriva a comprendere Sinistra Italiana?

Il mondo parlamentare "a sinistra del Pd" (leggasi Articolo Uno, Sinistra Italiana, Verdi) contesta, sondaggi alla mano, la scelta (che pare irrevocabile) di rompere del tutto con il M5s di Giuseppe Conte. Se deve essere un fronte anti-Meloni, pure con Calenda dentro che li "insulta" un giorno sì e l'altro pure, non si può escludere qualcuno a prescindere, è il ragionamento che viene fatto. Sembra comunque più solido di qualche giorno fa il "fronte sinistro" dell'alleanza. Articolo 1 entrerà alla fine nella lista 'Pd-democratici e progressisti' e l'accordo con Sinistra italiana e Verdi è quasi completato.

Nel Pd c'è anche chi avverte che lasciare Renzi al suo destino centrista da battitaore libero, nonostante l'ex sindaco di Firenze abbia solo un 2-3 per cento, potrebbe costare caro in più collegi uninominali che sembrano contendibili al centrodestra. Tatticismi puri, che difficilmente appassioneranno quel vasto popolo riferibile al centrosinistra che ha da tempo scelto l'astensione. Renzi è prontissimo (e perché non dovrebbe farlo, d'altronde) a schierare nei collegi in bilico gente in grado di togliere voti al centrosinistra. "E se Iv va da sola prende il 5 per cento", assicura. I sondaggi la danno sotto al 3 per cento, ma in campagna elettorale, a briglie sciolte, Renzi con la sua martellante presenza su tv e quotidiani può essere una spina nel fianco letale per il Pd. Al punto che c'è chi assicura che il veto di Letta, presentato come insormontabile, sia già caduto. "Avranno fatto due conti", ha commentato l'ex-leader ed ex-premier, che avrebbe ricevuto una telefonata rassicurante dal Nazareno. Renzi però vuole collegi sicuri per sè, Bonifazi, Boschi e altri esponenti di Italia Viva: non facile accontentarlo.

Il Pd guarda al centro più che a sinistra

Letta non vedrebbe male una lista che mettesse insieme Calenda e Renzi. E non c'è nessun veto nei confronti degli esponenti di Fi in arrivo in Azione, a cominciare da Mariastella Gelmini. In costruzione anche la lista che dovrebbe mettere insieme Luigi Di Maio con l'aiuto magari di qualche sindaco.

Sembra aver preso una decisione chiara il leader del Pd: "Noi o Meloni vuol dire che o noi convinciamo qualcuno che in passato ha votato per loro o noi questa sfida non la vinciamo". Nessun tentativo dunque di andare a prendere quei voti dei delusi della sinistra con parole chiare su lavoro, stipendi da fame, contratti precari, scuola, liberalizzazioni, redistribuzione, concorrenza, sostegno al reddito, diritti civili e ambiente. Piuttosto, la ricerca del voto moderato. Cesare Damiano, ex ministro del Lavoro, ieri diceva: "È necessario che il Pd si dia un programma popolare, se vogliamo che chi ci ha abbandonato torni a votare per noi". Certo, aggiunge, questo non vuol dire "immaginare comodi rifugi, ma tessere alleanze larghe e che abbiamo il tema del lavoro, dello stato sociale e del difesa degli ultimi il perno della nostra iniziativa". Ma in pochi tra gli attuali vertici dem sembrano intenzionati a seguire quella rotta. Lasciare scoperto il fianco sinistro così sembra inevitabile: un rischio calcolato?

Una timida frase di Giuseppe Conte per la riapertura di un dialogo ieri è stata stroncata dai vertici Pd: siamo ai veti incrociati, ai posizionamenti, alle (legittime) aspirazioni personali. C'è però un problema per il Pd (un altro) legato proprio al M5s. Abbandonato a se stesso, il Movimento, che secondo i sondaggi è al 10 per cento, finirebbe con l'esercitare un'azione di disturbo decisiva nei collegi uninominali, rendendo in decine e decine di collegi impossibile arginare la valanga del centrodestra. Soprattutto sul piano locale, l'alleanza Pd-M5s, in molti territori si era consolidata e veniva data ormai per assodata. Poi in questo bollente (in tutti i sensi) luglio della politica, è cambiato tutto. La caduta del governo Draghi ha lasciato strascichi impensabili anche solo un mese fa.

Gli ultimi sondaggi

Il tempo passa e mentre Berlusconi, Meloni e Salvini sono già in piena campagna elettorale, la compattezza dall'altra parte proprio non c'è. La composizione della liste, con queste premesse, sembra un rebus difficilmente districabile. Repubblica racconta oggi in un retroscena che c'è "il ministro che vorrebbe un seggio sicuro per sé al Senato e un altro blindato per la moglie alla Camera. Il governatore che impone la riconferma del figlio. Alcuni sindaci che intendono correre nonostante il divieto. E tutti gli uscenti, incluso qualche storico dirigente, che esigono di essere ricandidati. Per il povero Letta, un vero rompicapo".

Sondaggi alla mano, l'obiettivo massimo alla portata di questo centrosinistra (per ora indefinito e indefinibile) è che dalle urne esca un risultato senza un vincitore pieno, più che una sua vittoria netta sul centrodestra. Non il migliore dei viatici per una campagna elettorale all'insegna dell'entusiasmo. Letta assicura che nessun pareggio è possibile. "Questa legge elettorale un governo lo darà, ma può essere di un tipo o di un altro. Sole o luna, non ci sarà una terza strada, che consentirà di fare chissà cosa. O vincono gli uni, o gli altri". Il segretario è convinto che le elezioni si giocheranno su "30 collegi al Senato e 60 alla Camera". Collegi uninominali, dove vince solo chi arriva primo.

Se, come appare probabile, Pd e Sinistra/Verdi si alleano con i centristi ma non con il Movimento 5 Stelle, i 64 collegi uninominali contendibili si concentrerebbero nelle "regioni rosse", in Sardegna, in Trentino e negli hinterland delle città principali, secondo una rilevazione di Youtrend. Ma il centrodestra resta il grande favorito.

La mappa dei collegi contendibili alla Camera