Meloni (Marco, non Giorgia): chi è il fedelissimo di Letta che ha le mani sulle liste Pd

In queste settimane di campagna elettorale, c’è un uomo nel Partito Democratico tanto potente quanto sconosciuto. Ha il compito di stilare le liste elettorali nei collegi del Paese e allo stesso tempo tiene il cellulare di Enrico Letta. Salvo le persone che possono vantare rapporti intimi e personali con Letta, decide lui chi parla con il segretario nazionale e chi no. L’uomo in questione si chiama Marco Meloni, è nato nel giugno del 1971 ed è originario di Cagliari. Con una laurea in Giurisprudenza all’Università del capoluogo sardo, è stato deputato del Pd nella penultima legislatura. Di lui se ne dicono tante.

Chi lo guarda da lontano, lo descrive come un "semaforo umano" per arrivare a comunicare con Letta. Meloni sarebbe più di un’ispirazione per Letta: un vero continuum, una sorta di "Rasputin" alla corte del Partito Democratico. Chi lo conosce abbastanza ne parla come di un uomo rigoroso, piantato su principi, le cui radici affondano nella sua prima esperienza politica da segretario regionale della giovanile dell’allora Partito Popolare (Giovani popolari). Visioni differenti ma una cosa è certa: lui è forse uno dei più feroci anti renziani in circolazione.

"Meloni era il braccio destro di Letta quando quest’ultimo era a Palazzo Chigi. Poi fu fatto fuori da Renzi ed è tornato in segreteria con il rientro di Letta da Parigi. Tu non entri da Letta se prima non lo ha deciso lui" spiega una fonte parlamentare del Pd. Marco Meloni oggi ricopre il ruolo di coordinatore nazionale della segreteria del partito. La fiducia di Letta se l’è anche guadagnata sul campo.

Marco Meloni e la sua opposizione a Matteo Renzi

Quando il vento democratico aveva portato Matteo Renzi sulla cresta dell’onda, Meloni era rimasto fermo dov’era (vicinissimo a Letta) e aveva dato battaglia all’ex rottamatore all’interno del partito. Da parlamentare, nel 2015 aveva votato contro la legge elettorale Italicum (fortemente voluta dall’allora premier Renzi) e nel 2017 non aveva votato la successiva legge elettorale denominata Rosatellum (quella attuale), definendo la scelta di porvi la fiducia un "grave strappo istituzionale". Ancor prima, nel febbraio 2014, era stato tra i sedici a votare contro la mozione con cui Renzi aveva decretato la fine del governo di Enrico Letta.

Alla fine Meloni ha pagato il conto. Nel marzo 2018 è stato escluso dall’elenco dei candidati alle elezioni politiche di quell’anno. Le liste elettorali erano state approvate in direzione nazionale del Pd, accogliendo la proposta del segretario Renzi. Sul suo sito internet, in un articolo intitolato "Politiche 2018. Escluso dalle liste PD, il mio impegno politico si rafforza" Meloni ha scritto di non conoscere i motivi della sua esclusione, salvo poi darne una lettura molto schietta e coerentemente antirenziana: "Nella Direzione nazionale del 17 gennaio egli (Renzi) dichiarò, al solito molto solennemente, che avrebbe rispettato "non solo politicamente, ma numericamente", le diverse aree del partito misuratesi alle Primarie del 30 aprile 2017. Non del tutto imprevedibilmente, visto il livello di affidabilità degli impegni solenni assunti da Renzi, l’approvazione delle liste avvenuta ieri non ha rispettato neppure lontanamente quel dato democratico. La composizione delle liste si è invece trasformata nell’occasione per regolamenti di conti e per garantire il seggio - oltre a molte persone di valore - a una imbarazzante pletora di accoliti e accolite".

Da quel momento in poi Meloni è rimasto ai margini della politica di palazzo. Ha continuato a ricoprire il ruolo di direttore della Scuola di Politiche fondata da Enrico Letta, oltre a essere presidente del Cus (Centro universitario sportivo dell’Università) Cagliari. La sua vita è cambiata di nuovo nel momento in cui Enrico Letta è tornato a Roma dopo il suo “esilio” francese. È tornato ai vertici, assumendo subito il ruolo di coordinatore della direzione nazionale e oggi è lì, con il compito di epurare le liste elettorali dai renziani rimasti nel Pd. "Lui viene dalla vecchia scuola popolare - dice chi ha avuto modo di conoscerlo - È il classico cattolico piuttosto serio, convintamente democratico, fuori dagli schemi degli ex Ds o Margherita. Lui sta bene nel Pd e forse è anche uno dei pochi rimasti con una vera vocazione per il maggioritario”. Insomma Meloni è uno che segue la disciplina di partito ma che ha anche delle idee chiare.

Ora è il momento della resa dei conti. Si farà portatore di antichi equilibri che stanno tornando. "Certo - assicurano dal Pd - Letta detta sempre i tempi e le linee guida" ma è Meloni che ragiona sui nomi e mantiene i rapporti con i territori. Ci si candida se lui dice "sì" e non passa nulla senza che sia stato vagliato prima da lui. Ironia della sorte, porta lo stesso cognome della leader di Fratelli d’Italia ma c’è poco da ridere. Meloni, quello del Pd, è l’uomo più vicino a Letta. Il suo ruolo è cruciale e farà pesare le sue scelte sulle candidature. Anche attraverso le sue volontà passerà il risultato del partito più grande del centrosinistra italiana alle elezioni del 25 settembre.