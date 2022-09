Quelli che non votano: racconti dall'Italia che si astiene

Sono in mezzo a noi - e in molti casi siamo noi: studenti e lavoratori fuori sede, anziani e disabili che si vedono abbandonati da una politica che vive per non far partecipare nessun altro. Il video-reportage

Non hanno un identikit chiaro come si potrebbe pensare, si aggirano tra i tanti indecisi e sanno che per loro, per un motivo o per un altro, non sarà possibile esprimere un loro diritto. Quelli che non votano potrebbero essere, per la prima volta nella storia della Repubblica, il primo partito italiano: racconti dall'Italia, Paese dell'astensionismo "obbligato" e "disaffezionato".

L'approfondimento a cura della redazione di Today.it ha voluto dare voce, a poche ore dall'apertura delle urne, a studenti, anziani e disabili. Nel nostro video-reportage le interviste a Virginia Mancarella, Coordinatrice nazionale di "Link Coordinamento Universitario", Marco Cappato, Copresidente "Euman"s e tesoriere dell'associazione "Luca Coscioni" e Elvio Macario, Presidente Centro Anziani "Morandi Tor Sapienza" di Roma. Ecco le loro voci in questo video (Interviste, riprese e montaggio curate da Alberto Pezzella).