Chi votare alle elezioni del 25 settembre: i programmi dei partiti

Chi votare alle elezioni del 25 settembre 2022? Quali schieramenti sono in campo? Che cosa propongono Meloni, Salvini, Berlusconi, Letta, Conte, Renzi e i vari leader politici? Quali sono i programmi elettorali dei partiti? In questo speciale aggiornato giorno dopo giorno raccoglieremo tutte le proposte in vista di uno dei più importanti appuntamenti elettorali della storia d'Italia.

Il centrodestra

Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia dovrebbero presentarsi in coalizione come alle ultime elezioni con un programma comune, ma ciascun partito con proprie liste, i propri simboli, la propria identità. Berlusconi ha parlato di 8 punti fondamentali tra cui una riforma delle pensioni per alzare le minime ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità. Il leader di Forza Italia ha espresso poi l'impegno a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale.

Il Pd va da solo?

Se il segretario del Partito Democratico Enrico Letta ha espresso l'intento di andare ad elezioni senza alcun apparentamento con il Movimento 5 stelle. Letta ha ipotizzato di costruire un'alleanza con i partiti che hanno confermato la fiducia a Draghi, quindi con Leu, Italia Viva e centristi fuoriusciti da Forza Italia.

Il Movimento 5 stelle

Il capo politico del M5s Giuseppe Conte non ha escluso l'eventualità di ripresentare il campo largo per tenere insieme le forze progressiste, dal Pd a Leu.

Il raggruppamento di centro

Tra i fuoriusciti del Movimento 5 stelle capitanati da Luigi Di Maio e gli ex Forza Italia (Brunetta, Gelmini e Carfagna) si potrebbe creare un raggruppamento di centro.

Il primo passo è quello di Carlo Calenda che ha presentato con + Europa un Patto Repubblicano: "Azione è nata con l'obiettivo di cancellare politicamente i 5 stelle". Nel programma rigassificatori, termovalorizzatori "se necessario militarizzando le aree", revisione del reddito di cittadinanza. Si ipotizza di creare un'agenzia per l'immigrazione che possa gestire i flussi. "Noi pensiamo che bisognerebbe abolire la Bossi-Fini. Abbiamo bisogno di immigrati, di integrarli".Italia Viva e Matteo Renzi hanno deciso di presentare la propria corsa alle politica nel weekend 1-3 settembre anticipando la kermesse annuale denominata Leopolda. Tra gli imprimatur quello di riportare l'agenda Draghi (se non lo stesso premier) a Palazzo Chigi: ecco quindi il completamento del Pnrr (55 obiettivi per ottenere una rata di 19 miliardi di euro), la riforma del codice degli appalti e della concorrenza, quella del fisco, il piano per fronteggiare l'emergenza energia, il sostegno all'Ucraina. E ancora il superbonus, il reddito di cittadinanza e il salario minimo.