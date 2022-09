Com'è andato il confronto tra Letta e Meloni

Enrico Letta e Giorgia Meloni si sono fronteggiati nel primo confronto elettorale, in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Ci sono stati alcuni momenti più tesi di altri, con diverse battute sarcastiche degne di nota. I due leader politici si sono confrontati sul sito del Corriere. I temi più caldi Pnrr, Europa, diritti: vediamo cosa si sono detti.

Meloni: "Alle brutte faccio il monaco tibetano"

Meloni si presenta in verde acqua, con orecchini a forma di croce in tinta, coda di cavallo e braccialetto tricolore. Letta in giacca blu, così come gli occhiali, e cravatta scura su camicia a righine. In generale, un look informale, per entrambi. Un primo botta e risposta si accende sui fondi del Pnrr: "Non è vero che Fratelli d'Italia ha sostenuto il Next generation Ue", attacca il segretario del Pd, che aggiunge: ''E' una cosa falsa, Fdi non ha mai votato a favore". Pronta la replica di Meloni: ''Mi spiace che non si riesce a evitare le fake news neanche in presenza, sono un po' preoccupata che la sinistra costruisca i suoi racconti e poi li difenda. Saprò io quali sono le posizioni di Fdi su questo tema, Non sono abituata a dire un'altra cosa in campagna elettorale, come accade dalle vostre parti'', puntualizza Meloni.

E la presidente di Fdi si è lamentata dei toni nei suoi confronti: "Non devo fare alcun fioretto per il comizio a Vox, salvo che per il tono che a volte mi esce quando sono stanca. Il livello di aggressività verso di me in questa campagna elettorale è tale che ho dovuto sviluppare un controllo che alla fine, alle brutte, posso fare il monaco tibetano... ". E ancora: "Ma poi come è possibile essere presentata contemporaneamente come fascista e draghiana? Qui riusciamo a passare dall'insulto all'inciucio ma io non sono fatta così".

Letta ha risposto limitandosi a spiegare che da parte sua "non c'è alcuna demonizzazione" di Meloni ma rimarcando che la vittoria della destra porterebbe l'Italia "su un'altra strada rispetto ai valori europei". Al che, Meloni punge: "Enrico, hai ripetuto questa frase 4 volte: hai qualche proposta da fare o parli solo di Fdi?". Da parte sua Letta ricambia: ''Noto che la parola blocco navale non è stata usata: è talmente evidente che è inapplicabile e che il governo di un grande paese europeo non può dire cosa del genere". Letta poi insiste sul 'bivio' in cui si trova l'Italia e il suo futuro. "Se vincesse l'altra parte, l'Italia entrerebbe in un'altra strada. C'è un bivio, una specie di referendum è come in Gran Bretagna con la Brexit, è una scelta binaria, secca".

Un governo Pd-Fdi?

Su questo i due leader sono d'accordo: non c'è alcuna possibilità di nuove larghe intese all'orizzonte. "Questa destra ci porterebbe molto lontano dai valori europei. Noi abbiamo detto che il governo Draghi sarebbe stato l'unica e irripetibile esperienza di larghe intese. Da questo voto usciremo o noi o Meloni, Salvini e Berlusconi. Noi non abbiamo alcuna intenzione di aprire altre stagioni di larghe di larghe intese: o sarà maggioranza o sarà opposizione", dice Letta.

E poi a una domanda comune sulla possibilità di un governo insieme, il segretario Pd risponde: "Lo diciamo all'unisono" e Meloni citando X Factor aggiunge ridendo: "4 sì anzi 4 no". E poi seria: "Lo escludiamo. In una democrazia sana due persone che si combattono come noi, poi non possono ritrovare insieme. E' il sale della democrazia".

Lo scontro sui diritti e sull'ambiente

Un altro momento 'caldo' è quello sui diritti, in particolare sulle sulle adozioni di bimbi da parte di coppie omogenitoriali. Contraria Meloni perché "un bambino ha diritto ad avere una mamma e un papà". Ribatte Letta: "Quello che conta è l'amore". E Meloni, contraddicendosi: "Che c'entra l'amore, lo stato non norma l'amore". E ancora Letta: "No, sei tu che così normi cosa è amore e cosa non è. Siamo su posizioni opposte".

Infine, i temi dell'ambiente - per cui Letta accusa la destra di essere "negazionista alla Bolsonaro"- porta a un altro botta e risposta: al centro il bus elettrico della campagna elettorale del Pd. Puntare sull'elettrico non è una cosa intelligente, perché vuole dire mettersi in mano alla Cina e intanto perché t'ha lasciato a piedi...". Ribatte Letta: "Non mi ha lasciato a piedi, abbiamo tre mezzi che vengono usati in modo alternativo. E' una fake news del tuo sistema mediatico". E "quale sarebbe?", chiede Meloni e il segretario Pd cita alcuni quotidiani: "Libero, la Verità, il Giornale...".

Infine, rispondendo alla domanda se al governo il centrodestra durerà Meloni ha detto convintamente: ''Sì, lo abbiamo già dimostrato, lo facciamo ottimamente a livello regionale e comunale'', rispondendo al 'moderatore', il direttore del Corriere Luciano Fontana. ''Stiamo insieme nel centrodestra per scelta -assicura Meloni - non per necessità. Non stiamo lì a dire votare per noi, altrimenti la sinistra... Noi possiamo raccontare una visione nostra. Letta anche in questo dibattito ha parlato più di me che di quello che vogliono fare loro''. Il confronto, con pochi acuti e temi ridondanti, prosegue con la campagna elettorale: manca sempre meno per scoprire il vincitore o la vincitrice.