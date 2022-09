Conte ora è orgoglioso di aver mandato armi all'Ucraina: storia di una giravolta

Il capo politico del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte, ospite su Rai3 di In Mezz'Ora, alla domanda del direttore del Foglio, Claudio Cerasa, si è detto orgoglioso di aver mandato armi in Ucraina, "armi che stanno permettendo la controffensiva. Non ci si può difendere con le mani nude da una tale aggressione" ha detto ancora.

Qui è quando Giuseppe Conte dice di essere orgoglioso di aver mandato armi all’Ucraina e di aver contribuito a rendere possibile la controffensiva di questi giorni (tratto da una storia vera) pic.twitter.com/9vqRQPocZ7 — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) September 11, 2022

Il capo politico del Movimento 5 stelle, contraddicendosi più volte e usanto un periodare alla conte Mascetti, ha detto inoltre di essere ben lieto che l'Ucraina torni in possesso dei territori occupati dai russi.

Qui invece è quando Giuseppe Conte (bene!) dice di augurarsi una piena riconquista di tutti i territori ucraini occupati dai russi - e non con le fionde evidentemente (tratto da una storia vera/2) pic.twitter.com/tqpeDdJIdR — Claudio Cerasa (@claudiocerasa) September 11, 2022

Eppure un mese fa lo stesso Giuseppe Conte in una intervista ad Avvenire era di diverso avviso: "Le parole pace, negoziato, diplomazia sono sparite dal dibattito pubblico - diceva - Mi chiedo: ci siamo rassegnati all’ineluttabilità della guerra? Quando il M5s ha posto obiezioni, metteva in guardia proprio da questo: guerra chiama guerra - ancora - vorrei fosse una posizione condivisa con forza da tanti. Una politica al passo con i tempi aprirebbe oggi un dibattito sulla necessaria fine della corsa agli armamenti, non solo in Ucraina".

Il tema è stato motivo di frizione all'interno del Governo, tanto da aprire la spaccatura che ha portato alla crisi e alle elezioni anticipate. E basta andare ancora indietro nel tempo per ricordare che il 7 giugno Conte pontificava ancora una volta una posizione contro l'invio di armi all'Ucraina.

"Il M5S - diceva Conte - collocandosi dal lato dell'Ucraina senza se e senza ma, ha subito detto che quel Paese andava sostenuto: adesso credo che l'Ucraina sia stata sostenuta a sufficienza, anche in termini di aiuti militari. L'Italia quello che doveva fare l'ha fatto. Ci sono altri Paesi, come Usa e Gran Bretagna, che stanno continuando a rifornire di armi l'Ucraina. Noi, come Italia, dobbiamo concentrarci sulla capacità di dialogare. Dobbiamo essere la punta più avanzata della comunità internazionale per cercare di arrivare alla pace con la forza del dialogo politico".

E ancora il 5 giugno durante la tournée elettorale delle amministrative Conte diceva: "L'Italia può essere protagonista sulla guerra: basta riarmo ed escalation militare. Vogliamo che Draghi sia protagonista in Europa: non per proporre la pace, ma per imporla"

Fu ancora più chiaro - se possibile - a maggio quando davanti alla stampa estera spingeva per trovare una via di uscita diplomatica ribadendo il suo no all'invio di armi all'Ucraina: "Non mi diverto a creare problemi al governo, ma nessuno può chiederci di stare in silenzio" diceva. Ora è cambiato. E non si dica che è una sfumatura.