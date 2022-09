Conte avvisa la destra sulla Costituzione: "Fate la fine di Renzi"

“Non siamo il partito del sud ma la forza politica che ha ricevuto una grande investitura al Sud, dove siamo il primo partito”. È la primissima analisi politica del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. “Questo ci legittima a contribuire a superare il divario Nord-Sud, a contribuire a un processo riformatore basato sulla crescita economica, non assistenziale, del Sud. Ora attendiamo i dati definitivi ma potrei rappresentare il Collegio Lombardia 1 alla Camera", un segnale che "il M5s rappresenta non solo il Sud ma l'Italia intera”.

Conte mette in guardia il centrodestra su Reddito e Costituzione

Parla da vincitore Conte in conferenza stampa e si rivolge alla destra invitando il governo a non avventurarsi in riforme costituzionali perchè, altrimenti, “rischiano di fare la fine di Renzi”. "Noi saremo pronti a difendere i nostri valori e principi costituzionali, consapevoli della rimonta straordinaria della nostra forza politica con questa investitura popolare", ha spiegato.

Poi si erge a difensore del Reddito di cittadinanza. "Lo preannuncio subito, a futura memoria di chi assumerà incarichi di Governo: se verrà toccato il reddito di cittadinanza l'opposizione non sarà dura, sarà durissima, sarà inflessibile. Per cui, chi vuole assumersi una responsabilità di governo sappia che su questo, come pure sul principio di progressività della pressione fiscale, non faremo assolutamente sconti". Lo ha detto il leader del M5S Giuseppe Conte in conferenza stampa. "Se qualcuno ha delle idee equivoche su questo - va avanti - è meglio che se le chiarisca prima di assumere l'incarico di Governo, visto che c'è la prospettiva anche di un esercizio provvisorio perché i tempi sono stretti”.

Appello alla sinistra rossoverde

Alla fine Conte si appella a Bonelli e Fratoianni. "Se Bonelli e Fratoianni si uniranno alle nostre battaglie ne saremo contenti. Ma bisogna dimostrare nei fatti di essere d'accordo con noi e non con le chiacchiere". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, durante una conferenza stampa a Montecitorio sull'esito del voto.