Conte decide sul doppio mandato: "Dimostreremo la coerenza del M5s"

"Oggi arriverà la decisione sulla regola del doppio mandato", e su questo "dimostreremo la coerenza del M5S". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte parlando ai microfoni di Rtl 102.5. Poche ora e poi si chiuderà la partita su uno dei temi più spinosi per i 5 Stelle. Le posizioni sono note: se il fondatore Beppe Grillo è stato categorico difendendo a spada tratta una delle "regole auree" del M5s definita “una luce nelle tenebre”, il leader Conte è apparso molto più possibilista nei confronti di un'eventuale deroga.

Quello di Grillo, ha detto di recente in un'intervista al 'Corriere della Sera' "non è un diktat" e "lo spirito della regola sarà in ogni caso salvaguardato". E ancora: "Non manderemo in soffitta chi per dieci anni ha preso insulti per difendere i nostri ideali e per contribuire in Parlamento a realizzare le nostre battaglie. Una cosa è certa, la loro esperienza sarà in ogni caso preziosa". Si va verso una soluzione di compromesso che "salverà" solo alcuni big del Movimento? E se Conte decidesse di non seguire la linea del fondatore, come la prenderà Beppe Grillo? Tutti interrogativi per ora irrisolti, su cui probabilmente ne sapremo di più tra poche ore.

Nell’intervista in radio il leader del M5s ha toccato anche il tema delle alleanze: "Io non apro e chiudo spiragli, fessure. Ieri ho detto che per il futuro non escludo un dialogo con il Pd, ma non parlavo di alleanza, vedo che il Pd ha cambiato posizione anche sul salario minimo". Insomma, il M5s non si presenterà in coalizione con i dem. "Assolutamente no” conferma Conte. "Che rapporti può avere il M5S con una forza politica che fa alleanze che vanno da Calenda a Renzi a Di Maio, è un'ammucchiata in cui non ci potremo mai ritrovare", perché regge su "personalità divisive, la politica fatta così è tutto e il contrario di tutto". L’ex premier ne ha anche per Di Maio: - "La coerenza ha un costo alto, noi stiamo pagando anche il prezzo di questa scissione. Loro hanno abiurato ai principi ai valori del Movimento, ci sta".