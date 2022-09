Il video di Di Maio che "prende il volo"

Passeggiata nel popolare quartiere della Pignasecca, a Napoli, per il leader di Impegno Civico, Luigi Di Maio. La maglietta di Maradona indossata sull'immancabile camicia bianca. La sosta al bar per il caffè, "bravi, è a fin ro munn". E poi il fruttivendolo che lo mette in guardia "sei circondato da munnezza, stai attento" e la signora che raccomanda "non fare come la Meloni, il reddito di cittadinanza non lo cancellare".

Ma è la tappa per il pranzo nella folcloristica Trattoria Nennella a finire negli annali. Il ministro degli affari esteri non si è sottratto al balletto di rito alla Dirty Dancing. Poi selfie con i turisti e una promessa per tutti: "Il reddito di cittadinanza io l'ho fatto ed io lo difendo".

"Ti parlo come un fratello, ho 69 anni lavoro da quando ne avevo nove e prendo 510 euro di pensione - ha detto un commerciante- mi è appena arrivata una bolletta di 700 euro, ma ti pare giusto?". "Non è giusto e vi aiuteremo", la promessa di Di Maio. Poi, tappa finale con foto di rito davanti al murales di Maradona al Quartieri Spagnoli.