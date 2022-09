Elezioni del 25 settembre, dove votano i leader politici e il presidente della Repubblica

Campagna elettorale chiusa e appuntamento ai seggi per le elezioni di domemica 25 settembre per scegliere deputati e senatori. Tra gli elettori ci sono, naturalmente anche per cariche istituzionali e leader, molti dei quali attesi per il voto nelle loro città d'origine. Come il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che voterà nella scuola Piazzi a Palermo, a due passi dalla sua abitazione. Voto in "trasferta" invece per il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che si recherà alle urne in Basilicata, dove è candidata, in particolare a Potenza nel seggio della scuola materna comunale. Il presidente della Camera, Roberto Fico, è atteso invece a Napoli, nell'Istituto Della Valle a Posillipo.

Il premier, Mario Draghi, voterà a Roma nel seggio allestito al liceo Mameli. Alle urne nella capitale anche i leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni (al Torrino, nella scuola dell'infanzia di viale Beata Vergine del Carmelo): del Pd, Enrico Letta (al Testaccio, in un Istituto superiore di via Galvani); del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte (al liceo Virgilio); di Azione, Carlo Calenda (in via del Lavatore, nei pressi di Fontana di Trevi); di Più Europa, Emma Bonino (via dell'Arco del Monte).

Seggio a Milano per Silvio Berlusconi, in via Scrosati; per Matteo Salvini, in via Martinetti; per Benedetto Della Vedova, a piazzale Turr. Matteo Renzi voterà invece a Firenze, quindi subito dopo partirà per il Giappone per partecipare ai funerali di Stato dell'ex premier Shinzo Abe.

Al voto a Pomigliano D'Arco il leader di Impegno civico, Luigi Di Maio, all'istituto comprensivo Sulmona, in via Sandro Pertini 37, mentre il segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, è atteso al seggio in Umbria, all'Istituto 'Piermarini' di Foligno, quello dei Verdi, Angelo Bonelli, a Ostia, in via Quinqueremi. Infine il capo politico di Noi moderati, Maurizio Lupi, voterà a Milano all'Istituto Luciano Manara.