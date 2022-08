Eurodeputati in fuga da Bruxelles: da Pd a FI, ecco chi punta al Parlamento

Ad ogni tornata elettorale i giri di poltrone sono una consuetudine, e le prossime elezioni di settembre non faranno eccezione a questa regola. Dal Parlamento europeo di Bruxelles e Strasburgo sono in 13 gli eurodeputati che puntano a una poltrona a Roma, tra Camera e Senato, ma c'è anche chi crede nella possibilità di sedersi su quella della presidenza di una Regione. 13 su 73 non sono pochi, si tratta di oltre un sesto dei nostri rappresentanti nell'Assemblea comunitaria.

A fare un quadro della situazione è stato Marco Bresolin per La Stampa, che spiega che la delegazione destinata ad avere maggiori ripercussioni, in percentuale, è quella di Forza Italia che schiera in seggi blindatissimi Silvio Berlusconi (non certo tra i più assidui frequentatori dell'Aula) e il suo fedelissimo Antonio Tajani, che dell'ex cavaliere è stato la longa manus in Europa arrivando a ricoprire, nei suoi 28 anni di vita politica a Bruxelles, il ruolo di vicepresidente della Commissione e commissario ai Trasporti prima e all'Industria poi nell'esecutivo Barroso, ma anche quelli di vicepresidente e presidente del Parlamento europeo.

In corsa per Forza Italia c’è anche Andrea Caroppo, eletto con la Lega e che dallo scorso anno è tornato nel partito del fondatore di Mediaset. Al posto di quest'ultimo, se eletto, verrà ripescata Elisabetta De Blasis, anche lei candidata con la Lega e anche lei passata a Forza Italia. Al posto di Berlusconi e Tajani ci sarebbero due vecchie conoscenze dell'Eurocamera, Lara Comi e Alessandra Mussolini, la prima era rimasta esclusa nel 2019 anche a causa delle inchieste giudiziarie che l'avevano riguardata e a seconda che nel frattempo si è dedicata alla carriera di ballerina in tv.

Anche la Lega, che a Bruxelles vanta la delegazione più numerosa tra i partiti italiani, candiderà tre eurodeputati. La veneta Mara Bizzotto, il friulano Marco Dreosto, e la siciliana Annalisa Tardino, al cui posto andrebbero in Europa rispettivamente Paola Ghidoni, Matteo Gazzini e Igor Gelarda, ex capogruppo leghista al consiglio comunale di Palermo, che però è appena uscito dal Carroccio e ora è candidato con Cateno De Luca.

Tra i dem ha deciso di correre Simona Bonafè, attuale vicecapogruppo del gruppo socialista, il Pd si riprenderà poi il seggio perso dopo l’addio di Carlo Calenda (anche lui, come Berlusconi, non tra i più attivi dell'Aula), se il leader di Azione verrà eletto aprirà un posto per l’ex sindaco di Vicenza, Achille Variati. Le elezioni in Sicilia potrebbero poi chiudere la carriera da europarlamentare di Caterina Chinnici, eletta con il Pd e ora candidata alla presidenza della Regione. Il suo posto toccherebbe ad Andrea Soddu, che però è sindaco di Nuoro e dovrebbe lasciare il ruolo per incompatibilità. Se rinunciasse tornerebbe a Bruxelles la giornalista Michela Giuffrida.

Si prepara a tornare a Roma anche Raffaele Fitto, che dopo aver lasciato Forza Italia da Bruxelles ha tessuto la rete di relazioni internazionali all’interno dei Conservatori per Fratelli d’Italia. Per sostituirlo è pronto Denis Nesci, commissario del partito in Calabria. Nessuno dei 5 Stelle è in lizza, ma in realtà la gran parte dei deputati eletti con il Movimento lo ha poi lasciato, e tra loro ci sono in competizione Eleonora Evi (con Europa Verde di cui è co-leader), Daniela Rondinelli e Chiara Gemma, che sono passate con Impegno Civico di Di Maio. Al loro posto potrebbero subentrare Maria Angela Danzì, l’ex sindaco di Livorno, Filippo Nogarin e Gianluca Ranieri