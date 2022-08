I gadget elettorali di Fratelli d'Italia: infradito, porta cellulari, borracce e l'enigmistica dei patrioti

La campagna elettorale di Fratelli d'Italia in vista delle prossime elezioni di settembre è partita in sordina, ma localmente il partito di Giorgia Meloni si sta facendo notare con delle iniziative di marketing politico notevoli. I militanti di Fdi vanno in giro con gadget elettorali promozionali, magari adatti al periodo estivo come borracce, sacche, magliette cappellini e infradito con il logo di Fratelli d'Italia sulla suola per lasciare le impronte sulla sabbia. Anche porta cellulari impermeabili con la scritta “Giorgia Meloni”, e bracciali col logo del partito e il nome della leader. I gadget sono stati notati in Toscana, dove la campagna è coordinata da Chiara La Porta, responsabile dell'organizzazione del partito regionale che potrebbe anche essere candidata al Parlamento nel collegio di Prato. Entro la metà di settembre Giorgia Meloni terrà un comizio nella regione. Ma c'è di più: un prodotto sta attirando maggiormente l'attenzione, in cui è possibile notare i riferimenti ideologici e simbolici su cui si basa l'intera comunicazione politica del partito.

L'Enigmistica dei patrioti

Uno degli oggetti promozionali di Fratelli d'Italia più curioso è il classico cruciverba da ombrellone, "L'enigmistica dei patrioti”, con riferimenti alla narrativa del partito e attacchi vari agli avversari politici. Ne girano due versioni, una più vecchia, di qualche settimana fa, e una aggiornata da poco. Tra i bersagli, com'è ovvio, c'è in primis il Partito Democratico, seguito da Mario Draghi e il Movimento 5 Stelle.

Tra le indicazioni per comporre i cruciverba all'interno dell'Enigmistica dei patrioti ci sono frasi più di propaganda politica presente come “La sinistra la vuole sempre tassare”, “Quelle immigrazioniste vogliono violare i confini”, “Una delle decine di sigle defunte della sinistra”, “Per tutti i partiti tranne Fratelli d'Italia andrebbe fatto santo”. Ma si leggono anche frasi che ammiccano al background storicio e culturale della destra italiana, con riferimenti alla simbologia greca e al pantheon conservatore: “Politico del '900 che ha dedicato la vita alla patria”, (Almirante), “Per D'Annunzio bisognava ricordarsi di farlo sempre”, “Il dio greco della guerra”.

In altri giochi all'interno dell'Enigmistica dei patrioti, se si uniscono i puntini il Pd è "il partito che ha ingannato gli italiani". In un altro quiz bisogna trovare la strada in un labirinto per "mandare a casa Pd e 5Stelle". In generale, i cruciverba racchiudono il manifesto ideologico meloniano e le narrative su cui si basa la comunicazione del partito: si chiede chi è il leader del movimento spagnolo Vox e chi è stato "il peggior presidente della storia degli Usa" (Obama, secondo la risposta), si attacca la riforma Renzi sulla scuola, si chiede della "Città italiana invasa dai comunisti di Tito" o del nome di "Vito, ex Forza Italia, da poco di sinistra". E ancora, quali siano i rapporti tra una "certa sinistra e la magistratura secondo il libro di Palamara". E così via. Infine, tra le parole dei patrioti da cerchiare compaiono: Dante, Identità, Mazzini e Meloni.