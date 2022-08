Giorgia Meloni fa un video in 3 lingue e Letta risponde: "Noi Europa, loro Vox e Orban"

"Salve a tutti, sono Giorgia Meloni, ho quarantacinque anni e sono la Presidente di Fratelli d’Italia, il partito politico dei conservatori italiani". Giorgia Meloni si era presentata così alla stampa estera, in un video diffuso sui propri profili social in tre lingue: francese, inglese e spagnolo per accreditarsi anche al di fuori dell'Italia in vista delle prossime elezioni del 25 settembre. Ora, Enrico Letta segretario del Partito Democratico ha risposto per le rime, con attacchi molto diretti, sempre in video e sempre in tre lingue diverse.

Cosa ha detto Giorgia Meloni nel video in 3 lingue

La leader di Fratelli d'Italia sottolinea in particolare, in inglese, che "la destra italiana ha consegnato il fascismo alla storia ormai da decenni, condannando senza ambiguità la privazione della democrazia e le infami leggi anti-ebraiche". Meloni ha posto enfasi sul fatto che non ci sarà nessun "pericolo per la democrazia", nessuna "svolta autoritaria", dicendo di non voler mettere a rischio "la stabilità italiana, europea, internazionale". E quindi non chiederà l'uscita dall'Euro, non smantellerà i fondi del Pnrr e non proverà a rivedere i trattati dell'Unione Europea: terrà una "collocazione cristallina nel campo occidentale", a partire dalla condanna dell'invasione russa in Ucraina, posizione espressa chiaramente nel programma elettorale del centrodestra.

La risposta di Letta, in 3 lingue

E il segretario del Pd Enrico Letta ha risposto, anche lui in 3 lingue, francese, inglese e spagnolo: in un video destinato alla stampa internazionale, Letta ha ricordato le alleanze europee di Giorgia Meloni, i voti contro il Next Generation Eu del gruppo della leader di Fratelli d'Italia al Parlamento europeo e i fallimenti della destra italiana, come la bancarotta sfiorata nel 2011 a causa del governo Berlusconi.

"Fratelli d'Italia - ha detto il segretario del Pd nel video messaggio in lingua spagnola - è alleata di Vox, il partito spagnolo di estrema destra che àncora le sue principali idee e valori nel franchismo che rivendica. Vox, come tutti i suoi alleati di estrema destra in Europa, considera l'Unione europea una minaccia per la sovranità dei loro Paesi. Con i loro programmi vogliono porre fine all'integrazione europea. Si oppongono a qualsiasi progetto federalista europeo e a una maggiore integrazione. Vox, come i suoi alleati di estrema destra del resto d'Europa, rappresenta l'ultra conservatorismo, il negazionismo del cambiamento climatico, l'ultranazionalismo ed è contro l'immigrazione, contro la comunità Lgbt. "La destra italiana - prosegue Letta nel testo in inglese - ha già governato il Paese fino al 2011. L'ultimo governo Berlusconi ha lasciato il Paese sull'orlo della bancarotta. Abbiamo avuto bisogno di anni e anni di sacrifici per superare quella drammatica situazione. I cittadini italiani se li ricordano molto bene. Come sempre, la destra italiana sta interpretando il ruolo del capro espiatorio, sta giocando la carta del vittimismo. Ieri la colpa era del sistema finanziario internazionale o dell'establishment, oggi invece è la stampa internazionale ed estera, solo perché stanno facendo il loro lavoro. Continueremo a batterci per convincere gli italiani a votare per noi e non per loro. A votare per un'Italia al centro dell'Europa", conclude Letta.