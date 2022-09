Il mondo ci guarda, la Cnn: "Governo più a destra dai tempi di Mussolini"

Il mondo guarda Giorgia Meloni e l'Italia. Le attenzioni dei media internazionali sono dedicate all'analisi delle elezioni politiche italiane stravinte da Fratelli d'Italia che hanno restituito l'immagine di un paese spostato molto a destra e con una preoccupante quota di astensionismo. Le conseguenze di un governo a guida di Meloni sono oggetto delle riflessioni dei media internazionali, che danno ampio spazio alla questione.

L'emittente statunitense Cnn nella notte ha pubblicato un tweet durante gli exit poll, quando già sembrava chiara la vittoria di Meloni e del centrodestra: "Giorgia Meloni candidata a diventare la prima ministra più a destra dai tempi di Mussolini" si legge nel post. Sempre negli Stati Uniti anche il New York Times si sofferma sullo "spostamento a destra", non solo dell'Italia, ma anche dell'Europa. "I sondaggi d'opinione suggeriscono che il prossimo premier dell'Italia potrebbe essere Giorgia Meloni, una leader di estrema destra con radici post-fasciste. Sarebbe la prima donna premier del Paese", si legge sul sito del quotidiano. "Giorgia Meloni e il suo partito di estrema destra Fratelli d'Italia verso la vittoria alle elezioni in Italia", è il titolo della breaking news della Cnbc, mentre anche il Washington Post pone l'accento sul primo partito di estrema destra al potere dai tempi di Mussolini.

In Germania la Bild-Zeitung sottolinea, "La destra si fa sentire a Roma! Meloni nettamente in testa, probabile alleanza con Berlusconi e Salvini". Lo spagnolo El Pais apre con "L'estrema destra vince per la prima volta le elezioni in Italia", "La coalizione di conservatori, postfascisti e populisti, guidata da Giorgia Meloni, ha ottenuto il 44% dei voti sia alla Camera che al Senato". Per il britannico Guardian "Giorgia Meloni saluta la 'notte dell'orgoglio' mentre gli exit poll indicano la vittoria della coalizione di estrema destra", sottolineando che "La leader di Fratelli d'Italia sembra destinata a diventare la prima premier donna del Paese".

La Bbc in apertura titola "Giorgia Meloni: l'estrema destra italiana si avvia a vincere le elezioni". Dalla Federazione russa Rossiya-24 commenta: "Le elezioni al parlamento italiano possono portare a una ristrutturazione politica dell'Europa", citando Andre' Ventura, leader del partito portoghese di estrema destra Chega. Focus sull'Italia anche per il francese Le Monde, "Elezioni in Italia: con oltre il 26% dei voti Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni ottiene un successo storico". E Le Figaro: "Legislative in Italia: Meloni rivendica la guida del prossimo governo". Il principale quotidiano finlandese Helsingin Sanomat dice: "L'estrema destra ha vinto le elezioni italiane. Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia, erede del fascismo, diventera' probabilmente la prima donna presidente del Consiglio del Paese". Lo svedese Svenska Dagbladet dedica la prima notizia alle elezioni italiane e commenta, sbilanciandosi: " Meloni verso la vittoria in Italia: 'Chiaro messaggio'. "Difficile che il governo duri piu' di due anni".