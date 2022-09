Conte: "Con strategia di Letta e Meloni rischio escalation militare"

"Con la strategia del Governo italiano, abbracciata anche da Letta e Meloni, rischiamo l'escalation militare e, forse nucleare". Giuseppe Conte, a Napoli per la campagna elettorale, commenta le minacce lanciate da Vladimir Putin, il quale ha dichiarato che la Russia utilizzerà ogni mezzo per proteggersi.

Per il leader del Movimento 5 Stelle, lo scenario non è affatto rassicurante: "Stiamo parlando di una superpotenza nucleare, chi può garantirci che non faccia ricorso ad armi non convenzionali? Letta e Meloni hanno messo anche loro l'elmetto, non si parla più di pace. Sappiamo che la responsabilità del conflitto è di Putin, ma adesso ci dicano come intendono porre fine al conflitto prima che si inneschi un'escalation militare che porti vittime tra i civili e una depressione economica senza precedenti".

Conte assicura di rivestire i panni del portavoce della gente: "La preoccupazione non è la mia, ma di tutto il popolo italiano. Non concentrare gli sforzi su un negoziato di pace ci porterà a conseguenze molto serie. Corriamo il rischio di consegnare alle nuove generazioni un mondo diviso e in guerra: da un lato gli Stati Uniti e l'occidente e dall'altro Russia, Cina e India".