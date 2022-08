Letta incontra Fratoianni e Bonelli: l'esito

All’ultimo, l’incontro fra Bonelli e Fratoianni e il segretario del Partito democratico Enrico Letta è avvenuto in serata. "L'incontro è durato un'ora e mezzo e Letta ha confermato la forte volontà e determinazione del Pd a stringere un'intesa elettorale" con Sinistra Italiana e Verdi e "costruire e rafforzare una colazione larga e plurale con l'obiettivo di essere competitivi e battere la destra sovranista" fanno sapere fonti Nazareno al termine dell’incontro. Ma non c’è una decisione definitiva. Infatti ci sarà un nuovo incontro e, si spiega dal Nazareno, "la nostra percezione è oggi ci siano stati passi avanti per arrivare a conclusione positiva di questo confronto”.

La via per l'accordo però resta stretta, come confermato anche dall'eurodeputata dei Verdi Eleonora Ivi che, direttamente a Today, aveva invitato Letta a fare un passo indietro. Da parte loro Bonelli e Fratoianni fanno sapere che: ”Abbiamo ribadito che consideriamo un'alleanza che vede al centro l'agenda Draghi è per noi impraticabile e che le intese, stabilite con altre forze, non possono essere vincolanti". Il chiaro riferimento è all'accordo già sottoscritto da Letta con Azione e Più Europa. "Abbiamo accolto l'invito di Letta ad un incontro, abbiamo ascoltato e registrato la volontà molto forte di arrivare alla costruzione di un'intesa e volontà di rendere questa alleanza, con Sinistra italiana e Verdi, centrale nella campagna elettorale a partire dai temi''.

Dunque un passo in avanti è stato fatto ma per la decisione bisognerà aspettare. ''Nelle prossime ore la nostra alleanza si confronterà, non siamo proprietari dei nostri partiti, e poi ci auguriamo faremo una valutazione definitiva entro massimo 48 ore", spiega Fratoianni. Mentre Bonelli sottolinea: "Abbiamo rappresentato un disagio, non solo nostro ma nel Paese e il Pd deve farsi carico di questo disagio. Abbiamo registrato un'attenzione importante". Quindi Fratoianni e Bonelli hanno concluso annunciando che nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con Letta. "Certo". Nicola Fratoianni risponde così a chi gli chiede, al termine dell'incontro con Enrico Letta, se si sia parlato anche di collegi dopo l'intesa elettorale 70/30 tra Pd e Azione. "Ma questo punto non è stato mai una nostra priorità".