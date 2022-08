Italexit, il partito di Gianluigi Paragone: no al green pass, sì all'uscita dall'euro

Ora è ufficiale: l'ex vicequestore Nunzia Schillirò, nota ai più per le sue posizioni contro il green pass, sarà capolista di Italexit, formazione politica fondata da Gianluigi Paragone (ex M5s), nel collegio plurinominale Campania 02 al Senato. La squadra di Paragone conterà quasi certamente anche su un altro volto noto della galassia no vax e no green pass, vale a dire Stefano Puzzer, leader della protesta dei lavoratori portuali di Trieste che già nelle scorse settimane aveva annunciato la sua imminente candidatura.

Nelle liste del partito di Paragone dovrebbe esserci, salvo colpi di scena, anche Andrea Stramezzi, medico odontoiatra che sostiene di aver curato centinaia di pazienti durante la prima ondata e che ha lanciato anche un app per curare a distanza le persone affette dal Covid. Insomma, visti i nomi in ballo è perfino superfluo dire che uno degli obiettivi di Italexit è quello di cancellare il green pass e l'obbligatorierà del vaccino per alcune categorie di lavoratori. Non solo: Paragone ha in mente di istituire anche una commissione parlamentare d’inchiesta sulla gestione della pandemia in Italia.

Il programma di Italexit

Ma quali sono gli altri punti programmatici di Italexit? Come suggerisce il nome uno degli obiettivi di Paragone è quello di uscire dall'euro e anche dall'Ue.

Ecco in breve tutti i "no" di Paragone:

No green pass

No obbligo vaccinale

No euro "e tirannia europea"

No alle guerra e all'invio di armi

No identità digitale e riforma Colao7

No a tetti sul contante

No allo "strapotere delle multinazionali"

No alle aste delle concessioni balneari

No a sfruttamento e precarietà

No a immigrazione selvaggia

No al caro bollette e al caro carburanti

No al numero chiuso all'università

No al pignoramento della prima casa

E cosa propone allora Italexit? Intanto riconquistare la "sovranità economica e politica", poi un'aliquota al 15% per chi produce "made in Italy", la già citata commissione d'inchiesta sul Covid, la rottamazione delle cartelle ricevute negli ultimi due anni, un condono per le sanzioni applicate nel periodo Covid e un risarcimento per le vittime di "danni da vaccino". Secondo i sondaggi Italexit veleggia intorno al 3%: non è l'unico partito anti-sistema, ma è quello che finora raccoglie più consensi tra gli italiani.