Flat tax, cosa succede negli stipendi: il calcolo della Cgil

Maurizio Landini, leader della Cgil, si scaglia contro la Flat Tax proposta in campagna elettorale, fa due conti per dimostrare l’iniquità della legge e poi rilancia le proposte del sindacato dei lavoratori per i prossimi cinque anni di governo. Lo fa dal palco dell’assemblea dei delegati della Cgil a Bologna.

"La Flat tax? La può proporre chiunque, sia chiaro, e di qualsiasi idea, resta che quello ci sta prendendo in giro. – ha detto Maurizio Landini - Se fai una tassa unica, diciamo anche al 23% si possono fare due conti: entrerà il 50% in meno del gettito che entra oggi; dei 27 miliardi attuali si scenderà a 12 miliardi, depauperando le risorse che attualmente vengono destinate alla sanità, 7 miliardi, o alla scuola, 5 miliardi". Poi aggiunge che la cosa peggiore è un’altra, cioè che la metà di quel gettito, che pure sarà diminuito, “andrà al quel 10% di chi ha il reddito più alto". Nel mirino della Cgil anche gli autonomi e la proposta di Flat tax fino a 100mila euro: "Non ci deve essere competizione tra lavori ma un senso di giustizia sì: se due lavoratori guadagnano la stessa cifra perché tassarli in due modi diversi? Alzare la Flat Tax da 65 mila euro a 80mila euro per gli autonomi significa che i 5mila euro di tasse che pagano ora scenderanno a 1.300 euro mentre uno stipendio di lavoratore dipendente da 33mila ne lascerà al fisco 1.300".

Le proposte della Cgil in tema di lavoro

Così il sindacato dei lavoratori italiani avanza anche delle proposte ben precise, che guardino soprattutto ad affrontare i problemi delle bollette che arriveranno in quello che ormai in tanti hanno ribattezzato “autunno caldo”. “Ascoltate il lavoro”, questo il nome del decalogo che il sindacato ha stilato per affrontare le questioni più stringenti.