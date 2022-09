Lega sotto al 10 per cento: Salvini non può sorridere

Se Giorgia Meloni sorride, lo stesso non si può dire di Matteo Salvini. Il segretario del Carroccio è stato il primo leader a parlare, a pochi minuti dagli exit poll diffusi alla chiusura delle urne, per rivendicare la vittoria del centrodestra. Ma dopo da via Bellerio è sceso il silenzio. A quasi tre ore dalla chiusura dei seggi, nessun esponente leghista si è affacciato nella sala stampa di via Bellerio, e nessuno si è ancora collegato con gli speciali elezioni in onda su tutti i canali, mentre il dato della Lega continua a scendere nelle proiezioni. La Lega dopo le elezioni politiche 2022 non è più il partito nazionale sognato da Matteo Salvini. Rischia di non poter più essere nemmeno almeno il partito del Nord, quello delle origini 'padane'.

Alle 23.15 di domenica il segretario aveva twittato: "Centrodestra in netto vantaggio sia alla Camera che al Senato! Sarà una lunga notte ma già ora vi voglio dire grazie". Dopidichè il silenzio è calato anche sui social. Nessun accenno al risultato della Lega, che gli exit poll davano comunque in doppia cifra, seppure più che doppiata da FdI e scavalcata anche da Pd e M5s. Poi le proiezioni sulle schede scrutinate hanno reso la situazione più drammatica: la doppia cifra si allontana, addirittura si va sotto il 9% con Forza Italia che a un certo punto sembra addirittura insidiare il Carroccio.

Il sorpasso di Fratelli d'Italia era dato per scontato, ma forse nessuno se lo aspettava in queste proporzioni. Un calo che investe tutto il Paese, con le proiezioni che vedono il Carroccio doppiato da FdI e superato dal Pd anche nel Nord. La sconfitta della Lega nel nord-est è quella che pesa di più: in Friuli e Veneto la Lega si ferma intorno al 13%, nel Veneto si ricorda come il governatore Luca Zaia, fosse arrivato a prendere il 76% delle preferenze (in gran parte grazie alle liste civiche in suo appoggio). Fratelli d'Italia viaggia nelle regioni del nord-est a percentuali intorno al 26%, doppiando quindi la Lega. Nel nord-ovest il partito di Salvini perde meno, raccogliendo tra Lombardia e Piemonte circa il 17%, ma anche qui perdendo il derby con Giorgia Meloni. Che si 'ferma' al 23%. Al centro asticella di Salvini ferma intorno al 10-11%, peggio invece al sud, dove la Lega si attesta intorno al 7%.

Dati che se confermati toglierebbero peso alla rivendicazioni sull'Autonomia, nei confronti dell'alleato che ha egemonizzato la coalizione. E che seminano dubbi anche in vista di battaglie decisive per il Carroccio, come la Regionali in Lombardia della prossima primavera. Da settimane Salvini insiste nel dare per certa la ricandidatura di Attilio Fontana, ma Letizia Moratti da tempo scalda i motori e un ribaltamento degli equilibri di tale portata potrebbe determinare scenari diversi.

E poi ci sono le critiche dei territori alla strategia della Lega nazionale: a Pontida Luca Zaia si è presentato sul palco con una enorme bandiera della Serenissima, invitando a "inginocchiarsi davanti al Leone". E tutti i governatori hanno messo in guardia sulla necessità di mantenere le promesse sull'Autonomia e nei confronti dei territori. Che tutto questo si traduca in una messa in discussione della segreteria del fu "Capitano" è ancora presto per dirlo, ma la (auto)candidatura di Salvini al Viminale non è mai parsa così debole come nella notte elettorale. Le carte, nella prossima partita della composizione del governo, le darà Giorgia Meloni.