Letta da Monza: "Pontida è una provincia di Ungheria"

Letta in piazza a Monza con cinquecento sindaci del Pd risponde a Salvini che presenzia a Pontida. Il segretario del Partito Democratico ha subito lanciato la sfida a distanza al raduno della Lega, dicendo: "L'idea che l'Italia diventi oggi come l'Ungheria di Orban - ha sottolineato Letta - è esattamente l'opposto di quello che noi vogliamo fare. Monza è una grande capitale europea e noi non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, cioe' andare verso l'Ungheria, cioè verso una democrazia che si sta perdendo tanto che il Parlamento l'Ue l'ha sanzionata".

"Monza simbolo di quello che accadrà domenica prossima"

"Monza è il simbolo di quello che accadrà domenica prossima, siamo qui esattamente per questo", dice Enrico Letta attorniato da centinaia di sindaci e amministratori locali del centrosinistra riuniti nella piazza della città lombarda. "Siamo a Monza perché abbiamo deciso di scegliere una città simbolo di buon governo, ma soprattutto una città che la destra era sicura di vincere al primo turno al voto di giugno", ha spiegato Letta, ricordando la recente vittoria del candidato sindaco del centrosinistra Paolo Pilotto: "Eravamo sotto ai sondaggi al primo turno e siamo arrivati al secondo; eravamo sotto nei sondaggi al secondo turno e abbiamo vinto".

Letta rincara poi la sua convinzione: "In questi giorni, nei 7 giorni che abbiamo davanti, abbiamo l'occasione di cambiare un destino già scritto. Ma nessun destino è già scritto se vogliamo che cambi e noi vogliamo che cambi. Sta a noi cambiare il destino del nostro Paese".

La contrapposizione a Pontida

"Non vogliamo che l'Italia segua il messaggio di Pontida, il modello dell'Ungheria: non vogliamo che vada verso una democrazia che si sta perdendo, non vogliamo quel modello, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo una Italia che sia cuore dell'Europa e che sia fedele alle sue alleanze", aggiunge il segretario dem. Per Letta l'Ungheria "non è piu' considerabile una piena democrazia", come scritto sul rapporto del Parlamento Europeo che ha bloccato i fondi al governo di Budapest, che Salvini, dal canto suo, riconosce essere espressione di un "voto democratico", quindi pienamente legittimato a governare.

Relazioni pericolose sono anche quelle che Letta denuncia fra le destra e la Russia di Putin: "Non vogliamo un'Italia che strizza l'occhio a Orban e Putin, non vogliamo un'Italia che cede a Putin e Orban. Vogliamo un'Italia che stia nel cuore dell'Europa e sia fedele alle sue alleanze".