Ultime per le candidature: Tremonti con Fdi, candidata M5S silurata perché ex berlusconiana

Oggi 22 agosto è il giorno decisivo per i partiti. Hanno tempo fino alle 20 per presentare le liste in vista delle elezioni del 25 settembre. Nelle Corti di Appello devono essere depositati i documenti con i nomi dei candidati.

Ad avere già chiuso i giochi sono state soprattutto le formazioni minori. Ieri a Roma già presentata la lista di Italexit, di Gianluigi Paragone. A Milano, invece, i primissimi ad arrivare sono stati i Gilet arancioni dell'ex generale Antonio Pappalardo, che hanno depositato le candidature anche a Cagliari, Catanzaro e a Roma. A presentarsi nella prima giornata anche Unione popolare, la lista di Luigi De Magistris che sarà candidato come capolista al plurinominale sia nel Lazio che in Calabria. Tutti i partiti non presenti in Parlamento hanno dovuto raccogliere le firme, ora al vaglio delle Corti di Appello.

Nei partiti maggiori si lavora ancora per mettere a punto gli ultimi dettagli (e arginare malumori). Ci sono nomi "celebri" come quello di Giulio Tremonti. L'ex ministro dell'Ecoomia sarà candidato di Fdi. La notizia è stata ufficializzata con una nota dal partito di Giorgia Meloni. "Fratelli d'Italia - recita - ha scelto di comporre le liste cercando di valorizzare al meglio coloro che si sono spesi in questi anni per costruire, insieme al presidente Meloni, una proposta di governo credibile per l'Italia". Con Fdi anche il responsabile Affari esteri del governo Monti, Giulio Terzi di Sant'Agata; Antonio Guidi, alla guida del ministero della solidarietà sociale del primo esecutivo Berlusconi; l'ex presidente del Senato (ai tempi della Pdl) Marcello Pera. Tutti esponenti, si legge nella nota, che "hanno condiviso la necessità di lavorare con spirito patriottico al rafforzamento di questa proposta politica provenienti da altri percorsi".

Non è solo Fdi a puntare sui "big". Tra i volti noti c'è quello del presidente della Lazio Lotito al Senato nelle Marche con Fi. Nella stessa regione si candida Lorenzo Cesa, il segretario dell'Udc in pista alla Camera. Non senza qualche malumore degli esponenti locali. Vittorio Sgarbi è con il centrodestra a Bologna contro Casini. Mara Carfagna dovrebbe presentarsi nelle liste di Azione come capolista in Puglia nel proporzionale alla Camera. Il ministro del Sud, apprende l'Adnkronos, correrà anche nella sua Campania alla guida del listino, sempre a Montecitorio.

Chiuse le liste di "Coraggio Italia", almeno per i collegi uninominali. L'ex berlusconiana della prima ora vicepresidente del partito fondato da Luigi Brugnaro, Michaela Biancofiore, è candidata nel maggioritario di Rovereto al Senato Trentino Alto Adige.

Claudia Majolo, la pentastellata silurata per i post su Berlusconi

In casa M5S scoppia il caso di Claudia Majolo. La presidente dell'Unione dei Praticanti Avvocati doveva correre per i pentastellati in Campania ma il suo nome è stato depennato. Il motivo? Un passato da berlusconiana. La diretta interessata si dice "attonita" e "amareggiata" per quella che ritiene essere una "clamorosa esclusione". Raggiunta telefonicamente dall'Adnkronos, non nasconde di avere scritto dei post sui social a favore di Silvio Berlusconi ma sottolinea: "Ci tengo a sottolineare che si tratta di post di 10 anni fa, pubblicati quando avevo 22 anni. Lo dico con grande franchezza: sono anni che pubblico post a sostegno di Conte. Mi stupisco della tempistica...".

"Mi è arrivata una e-mail - spiega - dove vengo informata che la mia candidatura è stata scartata. Non lo trovo giusto, ho fatto tanto per il comparto avvocati e praticanti. Dei post di 10 anni fa non possono pregiudicare tutto questo". Oggi si ritene contiana? "Oggi sono vicina al presidente Conte come lo sono stata in questi ultimi anni, mi rivedo nel suo ideale: sia come neo-avvocato sia come iscritta al M5S. Ci credevo molto in Conte". E cosa pensa, oggi, di Silvio Berlusconi? Dopo una lunga pausa Majolo risponde: "Negli anni, da libera cittadina, si può cambiare idea. Berlusconi ha una visione politica che non è vicina alle mie corde". L'ormai ex candidata M5S poi aggiunge: "Sicuramente chiederò conto della mia esclusione". Quando le viene chiesto se presenterà ricorso, Majolo glissa: "Mi astengo dal rispondere. Dico solo che non capisco questa esclusione".

La polemica per il confronto tv

Non solo liste. Tra i temi che infiammano gli animi, c'è anche quello del confronto tv tra i candidati dei principali schieramenti. "Porta a Porta" dovrebbe ospitare il "duello" tra Giorgia Meloni ed Enrico Letta. La formula a due ha fatto infuriare Terzo polo e M5S. A poco è valsa la precisazione della trasmissione condotta da Bruno Vespa, secondo cui oltre al confronto tra Letta e Meloni, il programma ha invitato a partecipare i leader politici Berlusconi, Calenda, Conte e Di Maio, ciascuno intervistato per mezz'ora. Per il M5S, Conte si dice pronto a rinunciare ai suoi 30 minuti per un confronto con gli altri leader. In casa +Europa si alzano le proteste per l'assenza di Emma Bonino, stessa storia per Sinistra italiana e Verdi, che vedono esclusi i leader Fratoianni e Bonelli. Clemente Mastella (Noi di centro) minaccia lo sciopero della fame: "Continua la petulante insistenza di alcuni segretari di partito di monopolizzare i dibattiti televisivi. Abbiamo prodotto ricorso agli organi competenti per evitare un ennesimo scempio democratico, uno tra i tanti di questa singolare campagna elettorale. Gli spazi dovrebbero essere dati in più a chi non ha ministri che pur dimissionari continuano a frequentare le tv impazzando dovunque".

In questo scenario arriva la proposta di Enrico Mentana, che apre le porte degli studi di La7 per un confronto a più voci. Incassando subito il "sì" di Conte.

Proprio sul confronto tv si esprimerà anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Nella riunione già fissata per mercoledì 24 agosto alle 15.30 due sono i punti all'ordine del giorno: l'esame del monitoraggio sulla parità di trattamento riferiti alla campagna elettorale, gli esposti e le segnalazioni pervenute e l'esame della "lettera del presidente della commissione per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sulle modalità di organizzazione delle presenze delle varie forze politiche nell'ambito della trasmissione 'Porta a Porta' durante il periodo elettorale e, in particolare, nella fase conclusiva del medesimo, e le altre segnalazioni pervenute al riguardo".