Lucia Azzolina "bocciata" alle urne: torna a fare la preside

"I risultati di queste elezioni sono chiari". L'ex ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina non cerca alibi. L'ex M5s è arrivata terza nel collegio di Siracusa, la sua città. Era stata candidata all'uninominale dal centrosinistra, dopo il suo passaggio in Impegno civico, il partitino di Luigi Di Maio: ha ottenuto solo il 17,7 per cento, dietro Luca Cannata del centrodestra e l’ex sindaca di Augusta Cettina Di Pietro, pentastellata.

"Anche se l’astensionismo è stato altissimo, la volontà del Paese è sacra - commenta Azzolina - Adesso la destra deve dimostrare di essere all’altezza di governare l’Italia, di trovare soluzioni ai drammatici problemi di questo momento e non deve farci uscire dall’Europa. Il centrosinistra, invece, deve ricostruirsi su fondamenta più solide. Non ho mai pensato che la mia rielezione fosse prioritaria, salvaguardare le mie idee e la mia dignità sì. Se non fosse stato così, avrei ovviamente fatto altre scelte", continua.

Lei che farà? "Ho portato avanti la campagna elettorale parlando di progetti e di una chiara visione del nostro Paese, l’ho fatto con il cuore e con la testa senza cavalcare alcun populismo. Ho incontrato tantissime persone e ascoltato tante storie diverse, tutte accomunate dalla speranza di riscatto del nostro meridione e di dare un futuro migliore ai nostri giovani. È stato un onore servire la Repubblica Italiana e continuerò a farlo tornando al mio lavoro, fermamente convinta di poter e dover fare bene per la mia comunità. Ognuno deve fare la propria parte e io continuerò a fare la mia confrontandomi e ascoltando sempre. Ringrazio quanti mi hanno sostenuta facendomi sentire affetto e stima ogni giorno". Azzolina tornerà dunque a fare la preside: vinse il concorso cinque anni fa. Nel 2021 ha firmato il contratto come Dirigente Scolastico. La sede assegnata è stata quella di Siracusa e, in particolare, dell’Istituto Comprensivo Emanuele Giaracà. L’assunzione è stata poi "congelata", nel senso che Lucia Azzolina ha continuato a mantenere l’aspettativa per il ruolo di parlamentare.