Fuori dal parlamento dopo 2 mandati: ecco i 5 stelle che resteranno "a casa"

Prima era stato l'ex capo politico Luigi Di Maio a introdurre il mandato zero per derogare al tetto dei due mandati per i consiglieri comunali. Poi Giuseppe Conte ha provato a convincere Beppe Grillo a concedere una deroga almeno per i big per non "sacrificare l'esperienza acquisita". Ma il fondatore e garante del Movimento 5 stelle ha fatto capire più e più volte che la regola aurea inscritta nello statuto non sarà toccata. L'ufficialità arriverà tra poche ore ma ai maggiorenti pentastellati è già arrivata la comunicazione: nessuna deroga ai due mandati.

Pertanto non potranno essere ricandidati dal Movimento 5 stelle i parlamentari che hanno già svolto due mandati alla Camera o al Senato. Finiscono pertano fuori dal giro big come il presidente della Camera Roberto Fico, la senatrice Paola Taverna, l'ex reggente Vito Crimi, e gli ex ministri Fraccaro, Bonafede e Toninelli.

Solo ieri l'ex ministro alle infrastrutture aveva fatto appello a Conte per confermare il limite ai due mandati accusando chi nel Movimento auspicava invece di potersi garantire un posto in Parlamento: "So che ci sono persone che vorrebbero derogare al limite dei due mandati, non fare le parlamentarie col voto degli iscritti e addirittura usare l'obbrobrio delle pluricandidature - ha denunciato il senatore m5s - Ma so anche che, a fronte di chi va contro il nostro modo di essere, c'è chi, e siamo in tanti, lotta per difendere questi valori. Sono certo che Beppe e Giuseppe faranno la cosa giusta per il bene del Movimento".

Tra i big in uscita la pasionaria Paola Taverna, vicepresidente del senato e dello stesso Movimento.

Ai titoli di coda anche l'attuale presidente della Camera Roberto Fico. Ma anche per l'ex reggente Vito Crimi, l'ex ministra del lavoro Nunzia Catalfo prima firmataria del disegno di legge sul salario minimo, l'ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede, artefice dell'ingresso di Conte nel Movimento, così come per il probiviro ed ex ministro per i rapporti con il parlamento Riccardo Fraccaro e Federico D'Incà che ne ha preso il posto. Fine corsa anche per l'attuale ministra alla gioventù Fabiana Dadone e il sottosegretario Carlo Sibilia.

Tra i circa 50 esclusi anche Stefano Patuanelli, ex ministro delle politiche agricole alimentari e forestali nel governo Draghi, che prima di entrare in parlamento aveva rivestito l'incarico di consigliere comunale a Trieste. Al secondo mandato anche il senatore siciliano Vincenzo Santangelo e la deputata siciliana Azzurra Cancelleri, sorella di Giancarlo, sottosegretario alle Infrastrutture, così come il presidente della commissione Affari costituzionali Giuseppe Brescia, il tesoriere del M5s Claudio Cominardi, Gianni Pietro Girotto e l'ex ministro della Salute Giulia Grillo.

Per i veterani M5s non ci sarà solo lo stop alla ricandidatura alla Camera e al Senato ma salta anche la possibilità di candidarsi nelle Regioni o in Europa e viceversa. Dunque nessun piano B, con un seggio a Bruxelles o nei Consigli regionali. A quanto si apprende il no di Grillo alla deroga della regola al tetto dei due mandati è stato, in questi giorni, fermo e totale.

Il no alla deroga arriverà in una nota ufficiale che verrà diffusa nelle prossime ore e in cui verrà rimarcata la volontà di tenere dentro tutti i 'veterani' nel progetto M5S. Ma non con una poltrona parlamentare.