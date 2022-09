Maroni affossa Salvini: "È ora di un nuovo leader per la Lega"

Dopo il flop della Lega alle urne (8,85% delle preferenze), arriva l'affondo di Roberto Maroni nei confronti di Matteo Salvini: "È ora di un nuovo leader per la Lega". A invocarlo è l'ex ministro dell'Interno e del Welfare dei governi Berlusconi e tra i fondatori della Lega con Umberto Bossi, dopo il crollo del partito alle elezioni politiche. "Ora si parla di un congresso straordinario della Lega. Ci vuole. Io saprei chi eleggere come nuovo segretario, ma per adesso non faccio nomi. Dopo la batosta elettorale nel Carroccio c'è bisogno di un nuovo corso, a partire dal segretario", scrive Maroni nella sua rubrica "Barbari foglianti" sul Foglio.

Maroni definisce l'esito delle elezioni di domenica "una vittoria per nulla sorprendente vista la pochezza della coalizione di centrosinistra". Inoltre, Roberto Maroni pronostica che Giorgia Meloni "adesso riceverà dal presidente della Repubblica l'incarico di formare il nuovo governo. Anche se la prima volta che una donna diventa presidente del Consiglio? La Meloni ce la farà di sicuro". Detto questo, per ora Salvini non sembrerebbe avere alcuna intenzione di dimettersi. Lo ha chiarito lui stesso, durante la conferenza stampa convocata ieri nella sede della Lega di via Bellerio a Milano per commentare i risultati del voto.

"Questa notte alle 4 mi sono messaggiato con Giorgia a cui faccio i complimenti - ha detto ieri Salvini -. È stata brava. Fratelli d'Italia è stata brava a fare una forte opposizione". Aver governato quasi due anni "non è stato semplice", ha proseguito Salvini riferendosi all'esperienza del governo Draghi, ma considerando come era la situazione "lo rifarei". "Il dato della Lega non mi soddisfa - ha ammesso -, non è quello per cui ho lavorato, ma con il 9% siamo in un governo di centrodestra in cui saremo protagonisti".

Salvini e Maroni in una foto del giugno 2020. ANSA/ANGELO CARCONI