Marta Fascina, la "silenziosa" lady Berlusconi candidata a Marsala

Forza Italia ha consegnato le liste dei candidati alle prossime elezioni e tra i nomi a sorpresa c'è quello dell'attuale compagna di Silvio Berlusconi, la giovane Marta Fascina, schierata dall'ex premier in Sicilia, nel collegio uninominale di Marsala per la Camera. Una candidata "silenziosa" in un collegio blindato, che gli abitanti di Marsala avrebbero magari preferito ascoltare, anche per capire le sue idee su come risolvere i problemi della comunità. Per la quasi moglie del Cav in un primo momento si era vociferato di una candidatura in Calabria, sua terra di origine, o in Campania, ma alla fine a spuntarla è stata l'ala protettrice di Gianfranco Micciché in Sicilia.

Chi è Marta Fascina

Nata a Melito, Marta Antonia Fascina, ha vissuto soprattutto in Campania, dove ha svolto gli studi universitari. Da ormai cinque mesi è la "quasi" moglie del Cavaliere, un fidanzamento certificato con una cerimonia con tutti i crismi dell'evento nuziale, dall'abito bianco alla torta e ovviamente lo scambio delle fedi. Nonostante non sia nuova all'ambiente politico, la Fascina è restìa alle i discorsi in pubblico, limitando i suoi interventi a qualche post sui social, anche taglienti, come quello rivolto a Brunetta che conteneva un'allusione alla sua scarsa altezza e citando la canzone di De André "Il giudice" (protagonista un nano malefico), una cattiveria che ha colpito il politico veneziano fino alle lacrime evocando bullismo e bodyshaming. Oltre alle apparizioni con Berlusconi, con cui sfoggia sempre un look elegante e sobrio, i suoi contributi politici non sono molti. Ad aprile aveva lanciato un messaggio di solidarietà alle donne afghane in staffetta con la commissione diritti umani del Senato, il mese scorso era stata invece protagonista di un video in cui invitava a non abbandonare gli animali. Per il resto, poco altro, a cui va aggiunto il record di assenze in Parlamento, dove ha disertato il 70% delle votazioni. La sua attività è risicata: due proposte di legge, sull’introduzione del vincolo di mandato parlamentare (in esame alla Commissione affari costituzionali, e sulla responsabilità civile dei magistrati); tre proposte di emendamenti alla legge di bilancio 2020; un'interrogazione al ministero della difesa sulla tutela dei militari impegnati nella missione "Strade sicure".

Elezioni, tutte le ultime notizie

In molti hanno storto il naso alla notizia della sua candidatura, soprattutto chi la considera garantita sul seggio solo per la sua qualità di fidanzata di Berlusconi. Laureata in Lettere e filosofia presa all'università Suor Orsola Benincasa di Napoli, ex addetta stampa e tifosa del Milan, già nel 2018 era stata candidata da "sconosciuta" nel collegio blindato di Campania 1, con buona pace dei tanti forzisti scavalcati e messi da parte. Non solo, sempre nel 2018 Nunzia de Girolamo aveva ironizzato sul colpo di fulmine tra Marta e Silvio per commentare l'elezione della Fascina al suo posto alla Camera. E Dagospia ora insinua che la bionda dama sia la causa della mancata candidatura della deputata Annalisa Tartaglione, coordinatrice di Forza Italia in Molise e fedele a Berlusconi sin da quando, appena diciottenne, iniziò il suo percorso politico entrando nelle sue grazie. Secondo il graffiante quotidiano di Roberto D'Agostino, la bella onorevole, ex miss Molise e papabile proprio in quella regione, è stata silurata perché potrebbe aver fatto ingelosire Marta. Oggi la Fascina è sicuramente più conosciuta, nonostante il suo carattere più riservato rispetto a Francesca Pascale, ex di Berlusconi, e la sua prossima missione sarà quella di conquistare Marsala.