L'esponente di Fratelli d'Italia in divisa della Decima Mas

Una foto in divisa da soldato della Decima Mas, il corpo militare simbolo della Repubblica Sociale Italiana, attivo dal 1943 al 1945. Ad essere ritratto è Massimo Giorgetti, esponente di spicco di Fratelli d'Italia, già assessore veneto ai lavori pubblici in quota An, e con 5 legislature regionali alle spalle. Tanti anni fa finì nel mirino per il biglietto di Natale con "Tanti Auguri, Camerata'. Adesso torna sotto i riflettori per una foto in divisa da soldato della Decima Mas, seppur in qualità di comparsa in un film documentario del 2021.

"Ma dai, su: è un film, un documentario che era stato girato ormai più di un anno fa" risponde al 'Corriere del Veneto', dopo le molte critiche piovute sui social. "La foto originale - spiega - comprendeva 25 persone che il regista Mario Vittorio Quattrina aveva invitato, assieme a tanti altri, per fare da figuranti e comparse nel documentario storico dedicato all'isola del Trimelone. Ma davvero c'è chi tenta di usarlo per una speculazione politica?".

E ai tanti utenti dei social che gli chiedono cosa ne pensi Giorgia Meloni della bizzarra iniziativa, o si chiedono cosa sarebbe successo "se La Russa o altri avessero fatto una cosa del genere", Giorgetti fa notare di non avere più da qualche mese alcun incarico di partito in Fdi, di cui è stato vice coordinatore regionale.

Lo stesso Giorgetti aveva fatto parlare di sé per un video ripreso dall'account ufficiale di Fratelli d'Italia in cui rimuoveva la bandiera europea dal proprio studio di vice presidente del consiglio regionale del Veneto.

Lo si ricorda anche per infelici "battute" (dai chiamiamole così, ndr) dopo la liberazione di Silvia Romano.

Di sicuro un'esponente scomodo nel partito per Giorgia Meloni impegnata nel difficile compito di ripulire l'immagine di Fratelli d'Italia dal marchio del nostalgia fascista.