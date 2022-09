Meloni garantisce: "Non cambieremo la legge sull'aborto"

“Non voglio abolire la legge 194 e non voglio modificare la legge 194 sull’aborto, voglio applicare interamente la legge 194 sull’aborto”. Lo ha detto la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni intervistata dal direttore Enrico Mentana su La7. Così la deputata che si candida a governare l’Italia nel caso di vittoria del centrodestra alle prossime elezioni, ha specificato senza mezzi termini che non toccherà la legge che garantisce alle donne il diritto all’aborto.

“Al contrario” continua a spiegare Meloni, l’idea è quella di applicarla interamente, andando semmai a mettere mano alla parte della legge che prevede la prevenzione verso le donne che, in cerca di un’alternativa, la possano avere. “Se esiste una donna che sceglie di abortire ma vorrebbe avere alternative, noi vorremmo dare loro quelle alternative - continua Meloni - Vogliamo dare alle donne che pensano che l'aborto sia l'unica scelta che hanno il diritto di fare una scelta diversa. Non stiamo togliendo diritti, ma aggiungendoli".

Una rassicurazione che però non convince chi, da sempre, si batte per il diritto all’aborto. Su tutti Emma Bonino, che non crede che le destre aboliscano la legge, ma possano portare il Paese a non applicarla. “Ci sono intere regioni dove la legge 194 non esiste perché i ginecologi sono tutti obiettori. Parlo delle Marche, governate da Fratelli d'Italia, ma non solo. L'idea qui in Italia è che bisogna partorire con dolore e abortire sotto tortura. E credo che Giorgia Meloni, che ha questa ideologia Dio-Patria-Famiglia, qualora dovesse vincere non metterà in discussione la legge 194, ma spingerà per non farla applicare”.