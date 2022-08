Parlamentarie M5s, Raggi e Casalino sono fuori ma c'è una possibilità per Di Battista

Nel Movimento 5 Stelle non si candidano né Virginia Raggi, né Rocco Casalino e né Alessandro Di Battista. E sicuramente la cosa più sorprendente è la mancata candidatura di Di Battista. Le motivazioni possono essere diverse. Forse una sua scelta. Forse è troppo ingombrante ma non è detto che sia definitivo perché il regolamento del Movimento prevede che, sulle parlamentarie, “il presidente ha l’ultima parola”. Dunque Conte potrebbe far rientrare Di Battista, che non avrebbe formalizzato la sua iscrizione al Movimento per partecipare al voto online previsto dopo Ferragosto.

Fino a venerdì Di Battista non si era ancora iscritto al M5S: e la possibilità di effettuare l'iscrizione era inibita nei giorni in cui le candidature sono state aperte (il termine scadeva alle 14 di oggi). Ergo, l'ex parlamentare non è candidabile tramite piattaforma. Raggi out. Lo ha rimarcato lo stesso Conte stamane quando ha detto: "Raggi rientra nel vincolo del doppio mandato” perché è "presidente della commissione dell'Expo" e sta "combattendo delle battaglie importanti a Roma”. Anche l’ex sindaca di Roma ha twittato: ''In bocca al lupo a tutti i candidati alle parlamentarie del Movimento 5 Stelle. Vi sostengo''.

Rocco Casalino invece era in dubbio fino alla fine ma poi ha rinunciato. Fonti autorevoli dentro il M5s raccontano che lo spin doctor di Giuseppe Conte sarebbe stato fino all'ultimo indeciso. Casalino si sarebbe confrontato sul tema con diversi big del Movimento. In un primo momento, l'ex portavoce di Conte ai tempi di Palazzo Chigi era convintissimo di scendere in campo ma in questi ultimi giorni ha prevalso la voglia di continuare ad occuparsi della comunicazione di Conte e del M5S. Da parte del leader pentastellato non ci sarebbe stato alcun intervento. Conte, viene spiegato, sta lasciando a tutti piena libertà di autocandidarsi in base al regolamento.