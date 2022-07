Elezioni, i partiti che potrebbero determinare il nuovo governo

Essere indispensabili è più un'ambizione piuttosto che uno scenario secondo i sondaggi, eppure come dimostrato dalle ultime legislature i partiti di centro si popolano settimana dopo settimana. A due mesi dalle elezioni nello scenario politico italiano il centro moderato appare ad oggi un grande cantiere.

La "cosa nuova" è il "Patto Repubblicano" tra il leader di Azione Carlo Calenda e la senatrice di +Europa Emma Bonino che si rivolge a tutte le forze politiche non compromesse nella caduta del governo Draghi, con uno sguardo privilegiato al Pd ma da una prospettiva di centro liberale e laico che potremmo collocare con buona approssimazione nell'emisfero politico del centrosinistra.

Vicina ma non assimilabile è la piattaforma politica di Matteo Renzi, Italia Viva, che insiste sull'abolizione del reddito di cittadinanza e la riforma della giustizia, esattamente come Azione. Ma il rapporto tra i due leader non è dei migliori. Renzi non ha escluso la possibilità di presentarsi alle elezioni da solo.

La vera grande incognita delle elezioni di settembre sono gli esuli 5 stelle che hanno trovato casa nella piattaforma politica dell'ex capo politico Luigi Di Maio. Insieme per il futuro tuttavia difficilmente potrà presentarsi come realtà autonoma alle elezioni.

Tra i personalismi che affollano il "partito dei sindaci" si segnalano soprattutto le iniziative del primo cittadino di Venezia Luigi Brugnaro, fondatore della sigla "Coraggio Italia" che in Parlamento ha prima formato e poi sciolto il proprio gruppo. Ma anche quella del sindaco di Benevento Clemente Mastella che ha lanciato la sua creatura "Noi di centro". Tra le sigle già in parlamento e in cerca di nuove fortune la formazione "Italia al Centro", nata dalla saldatura tra "Cambiamo!" del governatore ligure Giovanni Toti e Idea di Gaetano Quagliariello.

Tante sigle, per lo più vicine al centrodestra ma con un distinguo acuito dopo l'abbraccio di Forza Italia alle posizioni di Salvini e Meloni. E proprio tra i draghiani che hanno lasciato il partito di Berlusconi si contano importanti esponenti di centrodestra (Gelimini, Carfagna e Brunetta in primis) in cerca di una ricollocazione.

Restano - seppure con distinguo - nel centrodestra "Noi con l'Italia" di Maurizio Lupi e l'Udc di Lorenzo Cesa, sigle ormai rodate del centro cattolico e organico alla coalizione di centrodestra. I due partiti partecipano abitualmente ai vertici di coalizione e sosterranno i candidati del maggioritario assieme a Lega, FI e FdI.