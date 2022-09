Il paradosso del Pd che spera di vincere grazie al M5s

Il Movimento 5 Stelle recupera consenso al Sud? Enrico Letta esulta? Sì, perché in queste ore nel Partito democratico c'é un certo ottimismo sull'esito delle elezioni politiche del 25 settembre. Quanto meno se si guarda alle regioni del Sud Italia dove, a sentire alcuni candidati democratici, i seggi uninominali tornano a essere contendibili. Non grazie al loro programma elettorale, bensì per un (quasi) inaspettato recupero di consenso del Movimento 5 Stelle. Sembra paradossale ma è così. Il ragionamento che frulla nelle teste dei politici Pd è molto semplice. Preso per buono che quel recupero sia dovuto alla battaglia sul reddito di cittadinanza, quell'aumento di gradimento per i pentastellati (i sondaggi avevano dato M5s primo partito al Sud) non andrebbe ad erodere l’elettorato di sinistra ma quello di centrodestra. Così Giuseppe Conte e i suoi riaprirebbero la partita al Sud, rendendo i seggi uninominali contendibili ma sempre fra destra e sinistra perché i contiani non avrebbero le forze per partecipare alla contesa. "O quelli del Movimento 5 Stelle si dimostrano talmente forti da competere loro con il centrodestra oppure il loro risultato premierebbe il candidato progressista del Partito democratico". Questa è in estrema sintesi la visione di un candidato parlamentare del Pd a Today.

Possibile? A sentire i democratici sì perché credono fortemente nella premessa su cui si basa questa analisi: tutto merito del lavoro e della comunicazione sul reddito di cittadinanza. Del resto negli scorsi mesi Giuseppe Conte aveva sondato la temperatura del Sud con diversi bagni di folla. "U papà del reddito" avevano urlato a Palermo il maggio scorso, quando il presidente del Movimento era arrivato nel capoluogo siciliano per sostenere la corsa a sindaco del candidato centrosinistra Franco Miceli. Un trend che potrebbe essere confermato oggi più di ieri dopo che la leader Giorgia Meloni ha definitivamente dichiarato di voler prendere a cannonate la riforma 5 stelle. Che i 5 Stelle contassero di raccogliere consenso attraverso la promessa mantenuta non c’erano dubbi ma sul fronte Pd "non era stata colta nella sua portata". Quindi l’interrogativo è: Da chi prendono quei voti? "Intorno a questo si sta facendo una riflessione, per cui questa crescita ci potrebbe aiutare ad andare ad una sorta di "ballottaggio" con la destra invece di vederla coma una nostra debolezza" ha detto un deputato democratico.

Da qui arriva tutta la strategia di Enrico Letta nella campagna elettorale al Sud, che ha una marcia diversa rispetto a quella intrapresa al nord. Al Sud sarà una campagna elettorale sociale. Lavoro, istruzione e sanità pubblica. Su questo si muoverà un Pd galvanizzato dall’idea di potercela fare. Non a vincere le elezioni ma a non perderle come sembrava destinata a fare all’inizio di questa campagna elettorale. Ne è convinto Francesco Boccia, responsabile enti locali Pd, che oggi ha detto: "Conte con una parte del Mezzogiorno ha un rapporto fisico che non abbiamo mai sottovalutato e ora quel consenso sta facendo crollare la destra al sud, soprattutto Lega e Forza Italia. Noi porteremo tutti i nostri al voto perché questa è la battaglia della vita. Salvini in Puglia non prenderà il seggio". Proprio dalla Puglia arriva la riscossa del centrosinistra, dove il presidente della Puglia Michele Emiliano, raccogliendo il plauso di Letta e scatenando le polemiche dalla destra, ah detto: "Devono sputare sangue per cambiare quello che abbiamo costruito". Parole durissime, per la Meloni violente ma che, insieme a Roberto Speranza candidato in Campania, alla carta di Taranto" e il "piano del Pd per il Mezzogiorno", danno il polso di quanto i democratici vogliano davvero vendere cara una eventuale sconfitta alle urne.

Se le cose stanno così allora una rimonta è possibile. Il cappotto del centrodestra rischia di sfumare, con Fratelli d’Italia che rischia di finire anche terzo partito, Forza Italia quarto e Lega non pervenuta. Così è tutto riaperto e l’Italia si spezzerebbe in due. Nord e Sud. Mai così tanto divisi.