Elezioni: cosa rischia il Pd con la "scommessa" di Letta

Enrico Letta ha chiuso l'accordo con Azione e +Europa, blinda così il fianco destro dell'alleanza, resta fuori per ora Matteo Renzi. La coperta si scopre però, e non poco, a sinistra, con i malumori di Bonelli e Fratoianni per i contenuti programmatici dell'accordo firmato oggi alla Camera. Ci sarà domani un incontro per provare ad appianare le divergenze. Ma il segretario Dem è convinto: "Ora l'aria è cambiata, tutti capiscono che facciamo sul serio e puntiamo a vincere". L'accordo con i liberal di Calenda e Della Vedova passa dall'accettazione del principio chiesto dai centristi: niente leader di partito nei collegi uninominali, e niente fuoriusciti da M5s e Forza Italia.

Cambia tutto con l'accordo Letta-Calenda

Di Maio, Fratoianni, Bonelli, Gelmini saranno candidati solo nel proporzionale. "Contenti loro". Così il segretario di Azione Carlo Calenda ha commentato, a "In onda" su La7, la possibilità che Luigi Di Maio sia candidato nella lista proporzionale del Pd. Alla base dell'accordo sottoscritto ieri tra Azione-Più Europa e il Pd l'impossibilità dei leader di candidarsi nei collegi uninominali, in cui non dovranno esserci candidature "divisive". Calenda è irrequieto: "Ma che mi frega di Di Maio - dice - non c'entra niente con noi, l'importante è che non contribuisco a farlo eleggere. Chiariamo: nel caso, quelli saranno alleati del Pd, e nelle loro liste, si rapporteranno con loro. Se fosse per me, non li farei entrare nella coalizione, ma se Letta li vuole, logica vuole che sia lui a farsene carico e a gestirli".

La nuova intesa Pd-Azione adesso esclude gli ex M5S dai collegi uninominali. Ora se ne salverà solo uno: Di Maio, candidato appunto – scherzo del destino – direttamente nelle liste dei Dem. Di Maio era convinto di strappare almeno 3-4 collegi buoni per i suoi. Accettando l’offerta di Letta, salverebbe solo se stesso. Peraltro col paradosso di correre in un partito diverso da quello che porta il suo nome (sotto l’ape). Tra i suoi i malumori sono inevitabili: per tutti i dimaiani che non si chiamano Di Maio Luigi l'elezione è un miraggio, perché a livello nazionale Impegno Civico non vale il 3 per cento nemmeno nei sondaggi più ottimisti.

Bonelli e Fratoianni ora vogliono di più

A garantire i "piccoli" saranno sempre i Dem, che offrono un "diritto di tribuna" ai leader di partiti e movimenti che entreranno nell'alleanza. Mano tesa che è rivolta soprattutto a Luigi Di Maio (che dunque non sarà candidato nell'uninominale ad Acerra, dove secondo i beninoformati se la sarebbe giocata), viste le percentuali di cui la sua lista è accreditata, mentre Verdi e Sinistra Italia rifiutano ("Non ne abbiamo bisogno"), convinti come sono di raggiungere in ogni caso il 3 per cento che serve per entrare in parlamento. Le questioni poste sono programmatiche e oggi dopo l'incontro fissato per le 15 - spiega Fratoianni - "valuteremo se sussistono le condizioni per fare quello che abbiamo provato a fare in queste settimane. In modo chiaro, senza trattative sui posti".

Per Fratoianni e Bonelli l'intesa tra il Pd e Azione infatti "non è vincolante", e del resto anche nel patto siglato alla Camera si spiega che ogni soggetto contraente mantiene la propria autonomia programmatica, salvo i punti indicati. Che partono dalla collocazione europea e atlantica e arrivano all'agenda Draghi su riforme e Pnrr, passando per rigassificatori, revisione del 110% e del Reddito di Cittadinanza, salario minimo, taglio del cuneo fiscale, progressività e ius scholae. Visto quello che ha ottenuto ieri Calenda, oggi Fratoianni e Bonelli chiederanno molto. Può ancora darsi che si arriverà a una rottura a sinistra. Difficile che succeda, Si e Verdi hanno dichiarato per tempo di non aver bisogno di collegi uninominali ma pongono la questione della compatibilità del loro programma con il centro calendiano e Letta ha disperato bisogno di una gamba di sinistra per far concorrenza al M5s di Giuseppe Conte: potrebbe dare il via libera a campagne programmatiche autonome per presidiare ognuno il proprio bacino elettorale.

Anche Bonelli batte cassa, comprensibilmente. Calenda come un "bambino viziato", ma l'accordo col Pd va "controbilanciato" sul piano dei contenuti e sul piano della presenza: "Perchè Azione che vale più o meno quanto noi, deve pretendere un peso elettorale che non ha?". Lo dice Angelo Bonelli, leader dei Verdi, in un'intervista al Corriere della Sera. Bonelli ribadisce che l'offerta dem di un diritto di tribuna "è una proposta irricevibile, noi siamo un progetto politico che si sta fortemente radicando e riteniamo di avere più voti dello stesso Calenda. Bisogna controbilanciare la nostra presenza: perché Azione, che vale più o meno quanto noi, deve pretendere un peso elettorale che non ha? Non si può trattare Calenda come un bambino viziato che, siccome urla, mamma e papà gli danno tutto", sostiene il leader dei Verdi.

I malumori non mancano sui punti comuni del programma Pd-Azione: oltre alla scontata assicurazione dell’asse atlantico e dei grandi Paesi europei contro "l’Italia alleata con Orban e Putin", è il riferimento esplicito a Draghi e alla sua "agenda" ad essere indigesto per la sinistra alleata del Pd ma anche dentro al partito, per la sinistra dem.

Il Pd sacrifica molti seggi potenziali

Sull'altare dell'alleanza il Pd generosamente (ingenuamente, secondo le voci critiche) sacrifica però, numeri alla mano, una percentuale importante dei suoi seggi potenziali: oltre a quelli per il diritto di tribuna nel proporzionale, i Dem lasciano sul tavolo dell'accordo il 30% degli uninominali a favore di Azione e +Europa (e ogni altro collegio dato alle altre forze della coalizione lo "pagherà" al 70% il Pd). Una percentuale che sarà applicata alle varie fasce (vincente, incerto, perso) in cui tradizionalmente vengono suddivisi i collegi. In pratica, Calenda e Della Vedova strappano tutti i collegi dove le simulazioni li indicano determinanti per la vittoria: una quindicina. E non dovranno dividerli se non al loro interno: fuori dall'intesa resta infatti Matteo Renzi. Di porre il veto si incarica Emma Bonino: ieri mattina spiegava che l'accordo era possibile, ma non con Renzi. E ad accordo fatto sprangava la porta: "Azione non è un pentolone dove tutti arrivano all'ultimo momento. Renzi sta in difficoltà ma non so che farci anche perchè ci si è messo lui in quelle difficoltà".

Tuttavia Letta insiste nel parlare a tutte le "forze democratiche": a Matteo Renzi "non abbiamo mai chiuso le porte, non ci sono veti, le porte sono aperte. Per quanto mi riguarda il dialogo è aperto". In realtà anche se non esclude esplicitamente Italia Viva dalla coalizione, l'accordo tra Letta e Calenda è un invito a Renzi ad andare da solo: senza seggi blindati nell'uninominale e schiacciato da Azione e Pd, il 3% è un miraggio e si rischia di star fuori un giro. Andando da solo ha più possibilità, pronto a trarre vantaggio dai delusi del "calendismo": ovvero quanti non credevano che il leader avrebbe sottoscritto l’accordo di convenienza con il Pd.

Letta, un rischio calcolato bene?

"Siamo partiti con determinazione perché siamo il partito che è più capace di mobilitare e la campagna elettorale ribalterà i pronostici che qualcuno sta raccontando dalle settimane scorse", ha detto il segretario del Pd Enrico Letta inaugurando la sede dei volontari del Pd per le elezioni. "Noi abbiamo il dovere morale nel nostro paese di presentare un'alternativa vincente a queste destre. Essere in grado dì offrire all'elettorato italiano una proposta politica convincente e credibile" ha detto il segretario.

Letta punta a un risultato importante il 25 settembre, ma resta da vedere come l'elettorato di centrosinistra recepirà la decisione del Pd di "regalare" il 30 per cento delle candidature del maggioritario a un partito (Azione) che si attesta intorno al 4 per cento e che a livello territoriale è quasi inesistente, e inoltre i dem caricano nella propria lista proporzionale anche gli altri "leader", in primis Di Maio, togliendo spazio ai propri candidati. Chi voterà l'alleanza creata dal Pd eleggerà Calenda, Bonino, Carfagna, Gelmini, Della Vedova, Brunetta e Di Maio. Difficile così andare a pescare nell'astensionismo a sinistra ma forse anche nel tradizionale elettorato progressista. Un rischio, quello che Letta ha deciso di correre. Calcolato? Se Fratoianni e Bonelli dovessero decidere di rompere, il fianco sinistro del Pd sarebbe totalmente, e fatalmente, scoperto.

Letta punta a ottenere il massimo dei voti per il suo partito. Se il Pd si attesterà intorno o oltre il 25 per cento, sottraendo voti ad Azione o Forza Italia, la scommessa di Letta pagherà dividendi. Ma se oltre alla sconfitta (probabile in basei ai sondaggi) con il centrodestra, andasse male anche il Pd stesso (un risultato di poco sopra il 20 per cento, magari addiriturra sotto) allora per Letta sarebbero problemi: gli accordi con Calenda e gli altri leader di coalizione e la riduzione del numero di parlamentari porterebbero in parlamento una pattuglia dem molto più ridotta e annacquata rispetto al passato.

Verso il voto del 25 settembre

In tanti rinfaccerebbero a Letta il fatto di non aver provato a fare un’alleanza seria e competitiva su temi di centrosinistra con Conte-Bersani-Fratoianni. In caso di disastri elettorali, l’ala sinistra del Pd scalpiterebbe e potrebbe puntare subito alla segreteria, se i dem andassero male il 25 settembre. Si fanno persino già i nomi di Andrea Orlando e di Beppe Provenzano come possibili candidati alla segreteria.

Nelle simulazioni realizzate dall’istituto Cattaneo in vista del voto, il trio Berlusconi-Meloni-Salvini vince a mani basse sempre. Tranne che in un caso: l’alleanza che va dal Pd al M5s. Una possibilità, reale, concreta, perché sono proprio i numeri a dire che un fronte di centro-sinistra potrebbe raggiungere il 40-45 per cento necessario per competere sia nel maggioritario che nel proporzionale, sia alla Camera che al Senato. Una alleanza democratica che dovrebbe inglobare oltre al Pd Renzi, Calenda, Di Maio, Conte, Fratoianni, Bonino, Bonelli, Bersani ormai è uno scenario di fantasia. Letta ha scelto un'altra strada. La parola, come sempre in democrazia, agli elettori. Lo zoccolo duro dell'elettorato riferibile al Partito democratico si aspetta che Letta sappia dimostrare che la campagna non si svolge solo con le alchimie, ossia con una rete negoziale metodica e certosina, ma anche con le idee.