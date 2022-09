In una campagna elettorale in stallo domina Peppa Pig

La campagna elettorale per le Politiche 2022 è in fase di stallo. Nell'ultima settimana, dal 5 all'11 settembre, dall'una e dall'altra parte non si è registrata nessuna novità in grado di attirare l'attenzione del popolo social e di spostare consensi: la situazione è pressoché immutata. Il confronto è sempre più ristretto a Giorgia Meloni ed Enrico Letta. Matteo Salvini, seppur con numeri significativi, resta indietro.

La top10 dei post più popolari è guidata da Giuseppe Conte che su Facebook raggiunge un reach di 5.283.601 riproponendo la sua partecipazione alla trasmissione tv "L'aria che tira" su La7, seguono Giorgia Meloni e Matteo Salvini.

I post che raggiungono più utenti sono principalmente quelli su Facebook e Tik Tok. Quello con maggior audience su Twitter, che resta il campo di battaglia principale, è di Enrico Letta ma è soltanto in nona posizione. I post che emergono sono semplici per contenuti, composti da poche parole e riguardano principalmente "attacchi" tra i leader o temi sulla vita personale. Solo Roberto Speranza parla di programmi. Il numero dei post riferiti a Giorgia Meloni si mantiene sullo stesso valore delle settimane precedenti, raggiungendo 24,5 milioni di lettori. Enrico Letta recupera la seconda posizione, conquistando quasi 20 milioni di reach, con un incremento maggiore del 90% rispetto alla settimana precedente. Sono alcuni dati del monitoraggio Leader & Social di Telpress Italia sulle interazioni dei principali vertici dei partiti e su quello che gli stessi scrivono attraverso i loro profili social.

Il giorno 7 settembre si nota un leggero picco per Enrico Letta a seguito della polemica con Matteo Renzi su Jobs Act e Rosatellum. L'11 settembre, invece, Giorgia Meloni risale notevolmente dopo la vicenda sul cartone animato Peppa Pig, uno dei temi più ricorrenti negli ultimi giorni. Proprio questa mattina su RAI Yoyo, canale dedicato ai bambini dai 4 ai 7 anni, è stato trasmesso un episodio di Peppa Pig in cui sono presenti le “due mamme” lesbiche al centro delle polemiche di questi giorni. Nell’episodio di oggi i due personaggi non si presentano come coppia lesbica, particolare che sarà esplicitato solo in un episodio della nuova stagione, già apparso sulla TV inglese la settimana scorsa.

In termini di engagement, Giorgia Meloni resta in testa con 1,1 milioni di interazioni, al secondo posto Matteo Salvini, terzo Enrico Letta con un valore di engagement pari 404 mila interazioni, registrando un incremento del 30,40% rispetto alla settimana precedente. Silvio Berlusconi, con 189 mila interazioni, crolla del 85,22% rispetto alla settimana precedente dopo l'exploit del primo video su Tik Tok. Se si esaminano le conversazioni dal punto di vista dei profili dei vertici politici Carlo Calenda si conferma, per la sesta settimana di fila, il leader con il maggior numero di post sui social (432). Matteo Salvini mantiene la seconda posizione (304) mentre continua la risalita di Nicola Fratoianni che con un incremento di post del 115,75%, raggiunge il terzo posto.