Perché Bersani non si ricandida

Un passo indietro, senza proclami e con la chiarezza e l'ironia di sempre. Pier Luigi Bersani ha deciso di non ricandidarsi alle elezioni politiche 2022. "Perché? Me lo chiedono in tantissimi. È una cosa normale, come il tempo che passa. Ho fatto 20 anni il parlamentare da ministro, da segretario e da deputato semplice. Penso che basti. Non abbandono la politica, né la compagnia, darò una mano in altre forme. A settant'anni consiglio a tutti di avere disponibilità e non aspirazioni", conferma l'ex segretario del Partito Democratico in un'intervista al Corriere della Sera.

"Dopo queste elezioni ci sarà un reset, si aprirà una fase nuova che io mi auguro di costruzione. Noi abbiamo alle spalle l'esperienza del governo Draghi che non era un'agenda, era una occasione di organizzare i campi della politica in condizioni di sicurezza per il Paese", sottolinea.

Se fosse ancora segretario del Pd, si muoverebbe diversamente da Letta sulle alleanze? "Non faccio nessuno sconto né all'immaturità, né agli errori gravi del M5s, ma davanti a questa destra trovo irragionevole la fatwa politica e tecnica verso Conte", precisa Bersani, che sulla presunta incompatibilità di Calenda e Conte commenta: "Se andiamo per incompatibilità e veti non abbiamo compreso né la legge elettorale, né quale destra abbiamo davanti". "Nel 2016", ricorda, "dissi al Corriere che al Nazareno erano così ciechi da non vedere una mucca nel corridoio. Come si fa a non vederla adesso? Presidenzialismo, autonomia differenziata, flat tax, condoni, passi indietro sui diritti civili. Non fermare Meloni, Salvini e Berlusconi significa tirare fuori l'Italia dal concerto dei grandi Paesi Ue, metterla con Ungheria e Polonia. Mi vogliono spiegare i veti reciproci?".

Bersani contiano? "Io sono moderatamente bersaniano, ma ricordo che insieme a Conte abbiamo fatto cosucce tipo il primo lockdown in Occidente, abbiamo preso i soldi in Europa e fatto il blocco dei licenziamenti con aiuti alle imprese", precisa Bersani.