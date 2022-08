Più Europa di Emma Bonino ha scelto come motto del proprio programma elettorale "Una generazione avanti, per una politica come non ci fosse un domani". Il programma è costituito da diciotto capitoli che si sviluppano in trentatré pagine, spaziando dai temi sociali a quelli economici, passando per quelli ambientali e per i diritti, da sempre punto fermo del partito di Bonino. Più Europa si presenta alle elezioni del 25 settembre nella coalizione di centrosinistra, insieme al Partito Democratico e Alleanza Verdi e Sinistra: vediamo tutti i punti del programma elettorale di Più Europa.

Il programma elettorale di Più Europa: tutti i punti

STATI UNITI D’EUROPA, NATO E LIBERTA’

Più Europa considera europeismo e atlantismo due punti fermi del suo programma elettorale. Per gli "Stati Uniti d’Europa", e realizzare una "Patria europea" contro l’Europa delle piccole patrie, Più Europa propone:

- Potere di iniziativa legislativa del Parlamento europeo

- Una legge elettorale uniforme per elezioni europee con liste transnazionali

- Elezione diretta del presidente della commissione europea

- Eliminazione del voto all’unanimità in seno al Consiglio Europeo con la riforma dei trattati.

- Affidare all’Ue la gestione delle pandemie

- Debito comune per affrontare le emergenze sanitarie, economiche e ambientali

- Sistema di difesa e sicurezza comune europea

- Sostenere il completamento dell’agenda Nato 2030 per un’Alleanza difensiva adeguata per la nostra sicurezza collettiva

- Sostenere il diritto internazionale come diritto prevalente su quello degli stati nazionali

FORMAZIONE, CULTURA, UNIVERSITA’ E RICERCA

- Aumentare dell’1% del Pil in 5 anni la spesa per l’istruzione

- Aumento degli investimenti in Università e istituzioni pubbliche fino a raggiungere l’1,5% del Pil (oggi è allo 0,5%)

- Portare la scuola dell’obbligo a 18 anni

- Introdurre percorsi di educazione finanziaria nelle scuole

- Superare il valore legale del titolo di studio

- Sperimentare percorsi di scuola secondaria con alcune materie a scelta dello studente

- Sostegno alla residenzialità degli studenti fuorisede

- Favorire l’iscrizione delle studentesse ai corsi STEM

- Incentivare l’affidamento anche a soggetti privati della gestione di siti culturali (Musei, aree archeologiche ecc…)

- Abolire l’IVA sui prodotti e attrezzature per la ricerca biomedica senza finalità di lucro

LAVORO E WELFARE

- Decontribuzione per i giovani neoassunti fino ai 35 anni

- Introduzione del salario minimo mobile, definito in accordo tra le parti sociali e sulla base dei settori produttivi

- Introduzione del Buono Lavoro quale strumento di disciplina e regolazione dei lavori estemporanei

- Unico regime di ammortizzatori sociali che riguardi tutti i lavoratori (dipendenti, autonomi, imprenditori)

- Riforma del reddito di cittadinanza

- Previdenza integrativa a favore dei giovani neoassunti fino a 35 anni

UN FISCO SOSTENIBILE PER I GIOVANI E IL PIANETA

- Riduzione graduale in 5 anni dell’acconto annuale Iva

- No tax area per tutti i lavoratori fino a 10 mila euro e riduzione delle aliquote Irpef a tre: al 23% fino a 40mila euro; al 28% fino a 70mila euro; al 38% sopra i 70mila euro

- Riduzione dell’acconto Irpef, Irap e Ires dal 100% all’80%

- Meno inquini, meno paghi: tassazione ambientale incentivante per le aziende che riducono la CO2 e altre sostanze inquinanti

- Riforma fiscale ecologica per eliminare i sussidi dannosi per l’ambiente

- Eliminare le discriminazioni fiscali di genere, riducendo fino a 5 punti percentuali l’aliquota Irpef sul reddito più basso della “famiglia fiscale”

- Accordo preventivo con il fisco per la determinazione del reddito tassabile e dei pagamenti da eseguire in corso d’anno per le imprese individuali

UN BILANCIO PUBBLICO “COME SE CI FOSSE UN DOMANI”

- Contrastare l’evasione fiscale attraverso il pieno incrocio delle banche dati

- No a condoni fiscali

- Riduzione graduale del rapporto debito pubblico/Pil

- Piani quinquennali di riduzione del debito pubblico

- Semplificare la legislazione fiscale, ridurre le spese fiscali ed eliminare progressivamente i trattamenti speciali particolari

- Introduzione in Costituzione del principio di equità generazionale per evitare scelte miopi che creano indebitamento irresponsabile verso le nuove generazioni

DIRITTI DI CIVILTA’

- Ius Scholae

- Legalizzazione dell’eutanasia

- Legalizzazione della cannabis

- Diritto all’aborto garantito da almeno una presenza minima di medici non obiettori di coscienza in tutti i presidi ospedalieri

- Introduzione del matrimonio egualitario, estensione dell’adozione alle coppie, sposate o meno anche dello stesso sesso e alle persone single

- Riconoscimento alla nascita dei figli del partner per le coppie dello stesso sesso

- Regolamentare la cosiddetta “carriera alias” a livello nazionale nelle università e nelle pubbliche amministrazioni

- Informazione in materia di salute sessuale e relazioni affettive nelle scuole

- Contrasto ai crimini e ai discorsi d’odio basati su orientamento sessuale e identità di genere

- Stop alle terapie riparative

- Regolamentazione del lavoro sessuale

- Riformare la legge in materia di Procreazione Medicalmente Assistita e dare accesso ai percorsi di PMA alle donne single e coppie di donne

- Riduzione al 4% (attualmente al 10%) dell’Iva sugli assorbenti (cd Tampon tax)

- Commissione nazionale indipendente sui diritti umani

- Abolire la Legge Bossi-Fini, realizzando canali legali di ingresso per cittadini extracomunitari consentendo la regolarizzazione dei lavoratori stranieri già presenti in Italia

- Porre fine al memorandum d'intesa sulla migrazione siglato tra il governo italiano e quello libico

DEMOCRAZIA E PARTECIPAZIONE

- Riformare la normativa in materia di Proposte di Legge di Iniziativa Popolare e Referendum

possibilità di sottoscrivere digitalmente le proposte di Referendum e di Legge di Iniziativa Popolare, realizzando la piattaforma online pubblica e gratuita

- Estendere l’uso della firma digitale anche al fine di sottoscrivere le liste elettorali che intendono presentarsi alle elezioni

- Garantire il diritto di voto anche ai lavoratori e agli studenti fuori sede

AMBIENTE ED ENERGIA

- Puntare a un tetto massimo del prezzo del gas a livello europeo al fine di contrastare l’aumento del costo dell’energia

- Sviluppare una politica energetica europea allineata con quella climatica

- Ridurre drasticamente la burocrazia per le fonti rinnovabili

- Rafforzare la ricerca e la cooperazione scientifica sull’energia nucleare

- Realizzare il deposito nazionale per tutti i rifiuti radioattivi

- Stop ai condoni edilizi

- Realizzazione di impianti di rigassificazione e realizzazione di un termovalorizzatore per il Comune di Roma

CONCORRENZA PER LA CRESCITA ECONOMICA

- Ridurre significativamente le partecipazioni pubbliche e aumentare il ricorso alle gare per i servizi pubblici locali

- Revisione dei beni in concessione, a partire dall’attuazione della riforma di Draghi sui balneari

- Diffusione delle reti 5G

- Liberalizzare il mercato ferroviario regionale

- Aumentare le licenze dei taxi ed equipararle con le altre forme di mobilità, come gli NCC

- Riduzione dei vincoli di orari di apertura e chiusura dei negozi e liberalizzazione dei saldi

- Liberalizzazione del mercato dei diritti d’autore superando il monopolio di fatto della Siae

- Vendita di ITA Airways