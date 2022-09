I voti degli scienziati alle proposte dei partiti sul clima: centrodestra bocciato (ma non è solo)

L'emergenza climatica è conclamata, ma per alcuni partiti politici un po' meno. La campagna elettorale verso le elezioni del 25 settembre è nel vivo. Siccità, caldo anomalo, aumento degli eventi estremi, crisi energetica: le proposte che riguardano clima e ambiente non mancano nei programmi elettorali, il problema è il "come". Un gruppo super partes di 20 scienziati ed esperti di clima ed energia ha elaborato l'Indice di impegno climatico per le elezioni politiche 2022, promosso da Climalteranti e Italian Climate Network, che dà una valutazione degli impegni politici sul clima presenti nei programmi. Il risultato varia in base all'area politica analizzata: c'è chi fa bene, ma anche chi ne esce decisamente peggio degli altri.

La ricerca nei programmi

L'Italian climate network è una Onlus che nasce nel 2011 con l’obiettivo di "rafforzare la lotta ai cambiamenti climatici in Italia attraverso la divulgazione di contenuti scientifici consolidati, la promozione della conoscenza del tema dei cambiamenti climatici nella società e il monitoraggio delle scelte istituzionali compiute nel nostro Paese e in Europa" si legge nel loro sito web. In collaborazione con il blog di informazione Cimalteranti e sotto la direzione scientifica di Stefano Caserini, Docente di Mitigazione dei cambiamenti climatici del Politecnico di Milano, nasce l'Indice di Indice di impegno climatico per le elezioni politiche 2022.

Un gruppo di 20 esperti di clima ed energia ha analizzato i programmi elettorali depositato al Ministero dell'Interno per le prossime elezioni, giudicandoli in base a 10 criteri:

Centralità;

Settorialità;

Ambizione;

Fuoriuscita dai fossili;

Investimenti pubblici;

Equità e disuguaglianza;

Distrazioni;

Il quadro internazionale;

Negazionismo;

Inattivismo.

I risultati: il centrodestra fa male, ma non è il solo

L'Indice di impegno climatico elaborato dagli scienziati va da 1 a 10 e premia il centrosinistra. Il partito che fa meglio in assoluto è l'Alleanza Verdi Sinistra Italiana con un punteggio di 9,3. All'interno della coalizione di centrosinistra bene anche il Partito Democratico (8,6), mentre fa decisamente peggio Più Europa con 6,8. Nell'area di sinistra ha totalizzato un buon punteggio Unione Popolare di De Magistris (7,8), al contrario di Impegno civico, appena sufficiente.

Il centrodestra è l'area che esce peggio dall'analisi degli scienziati: in base al programma elettorale presentato e alle dichiarazioni fornite, la coalizione formata da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati totalizza una insufficienza piena, un 4,1. Male anche Italexit di Paragone (5,1), mentre arriva alla sufficienza il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte (6,5), anche se ci si aspettava di più da una forza che si presenta come progressista. Appena sotto la sufficienza il "Terzo polo" con Azione e Italia Viva di Carlo Calenda e Matteo Renzi, voto: 5,8.

Il perché dei risultati: cosa dicono i partiti nei programmi su clima ed energia

Come detto, clima ed energia sono presenti in tutti i programmi dei principali partiti politici che si presenteranno alle elezioni del 25 settembre. Il problema è come viene affrontato il problema, con delle sfumature che fanno propendere il giudizio verso l'area di centrosinistra.

Verdi e Sinistra Italiana fanno meglio di tutti, come era prevedibile: nel loro programma il riferimento al clima e alle energie rinnovabili è costante: solo il termine "clima" ricorre 41 volte, con no decisi a nucleare, rigassificatori e trivelle a favore di energie rinnovabili. Sulla stessa scia il Partito Democratico, che spinge sulla transizione green con investimenti e incentivi alle aziende, oltre alla redazione di un piano nazionale per i cambiamenti climatici.

Il centrodestra paga le proposte di ricorso al nucleare e di freno alla transizione ecologica per tutelare le aziende, ad esempio nel settore dell'auto. In più, il termine "clima" e derivati sono citati solo una volta nel programma della coalizione, facendo intendere che non è una priorità.

Il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte si è posto come un'alternativa progressista, ma sul clima e l'energia gli scienziati danno appena un 6,5: nella loro valutazione pesa la scarsa centralità nel programma e la poca attenzione alle strategie di abbandono delle fonti fossili. Stesso discorso per il "Terzo polo", Azione e Italia Viva: oltre alla centralità nel programma pesa il ricorso al nucleare e la scarsa propensione ad affrontare problemi di distribuzione della ricchezza conseguenti alle politiche sul clima.